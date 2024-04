Jesús Manuel Ortiz promete proceso “abierto” para llenar vacante en candidatura a la alcaldía de Ponce

“Hay veces que, en el esfuerzo de que haya solo un candidato, se crean heridas más grandes que en procesos donde hay primaria. Así que mi responsabilidad como presidente no es guardarle el derecho a nadie de aspirar, no es seleccionar un candidato desde San Juan, y no es tampoco fomentar una primaria innecesaria. Mi rol es abrir los canales de comunicación, es garantizar que las decisiones que se tomen vayan en el mejor interés del partido y, al final, si hay un evento primarista, que se dé con respeto, con altura, con apertura y donde todos los ponceños participen”, reiteró.

“La ventaja que tenemos es que, entre los dos aparentes contendientes, una es la alcaldesa interina. No son candidaturas donde se discuta el potencial que tiene cada uno para administrar el pueblo, sino que tenemos una que ha sido capaz de tomar el municipio en tiempos difíciles, y no solamente de mantener el barco a flote, sino de llevarlo a puerto seguro” , opinó Zaragoza en entrevista con este diario.

“¿Cómo se gana la confianza? Con acciones. No se tolera la corrupción, se actúa rápido. Nadie puede prometer que no habrá alguien en el camino que incurra en una actuación incorrecta. Lo que sí podemos garantizar es que, una vez se identifique, se va a tomar acción de inmediato. Y, como presidente, es lo que yo he hecho en cada uno de los casos que me han tocado manejar, con la misma vara”, aseveró.