Jesús Manuel Ortiz recomienda atender el tema del status y mudar la sede del PPD

Entre las sugerencias de Ortiz, figura formar un grupo de trabajo “para crear y presentar un plan claro y realista para atender la situación del status político de Puerto Rico”. El comisionado residente en Washington y hasta ahora el único aspirante a la presidencia del PPD, Pablo José Hernández , ha señalado que la discusión del status no será una prioridad para él este cuatrienio.

“El hecho de que el status no sea la razón de ser del PPD no significa que no sea importante; hay que atenderlo. Para evitar la constante ofensiva de todos los partidos de oposición y la opinión pública contra el PPD, el partido debe tener un camino trazado este cuatrienio. Para la elección de 2028, el PPD debe tener una propuesta procesal para atender el asunto, dejando claro que nuestro norte es uno de buen gobierno y solución de problemas”, lee el informe.