Jorge Dávila, director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, acusó hoy al precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi de coordinar con comités de acción política (PAC, en inglés) una campaña en contra de su contendora para así burlar los límites de recaudos establecidos por la Ley para el Financiamiento de Campañas de Puerto Rico (Ley 222-2011).

No obstante, la directora de campaña del también ex comisionado residente, Caridad Pierluisi, rechazó categóricamente las imputaciones hechas por Dávila y sostuvo que los PACs no tienen relación alguna con su campaña primarista.

Dávila anunció que presentó hoy una querella ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) para que investigue por qué el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), la Labor International Unit of North America (Liuna), ubicada en Nueva Jersey (que también se hacen llamar Growing Economic Opportunities) y Salvemos a Puerto Rico han invertido $2.4 millones en oponerse a la candidatura de la gobernadora.

“Vamos a desenmascarar lo que ha sido la campaña más difamatoria que haya habido en la historia política de Puerto Rico, particularmente en un proceso primarista. Para eso el grupo de Pedro Pierluisi ha utilizado lo que se conoce como PAC”, dijo Dávila.

“El máximo de donativos que permite la Ley (222) para un individuo es de $2,800. Con el PAC se permite que un candidato obtenga más fondos para hacer campaña. Es una forma de darle la vuelta a los límites que rigen las campañas en Puerto Rico. (Pierluisi) se ha alineado con tres PAC”, denunció Dávila.

En conferencia de prensa en el comité de campaña de Vázquez Garced, Dávila mostró los anuncios y billboards que han desplegado los tres PAC en contra de la primera ejecutiva. Destacó que cada uno de estos PAC, supuestamente, mantiene un vínculo con Pierluisi. Reconoció que su queja se basa en la “mera apariencia de coordinación” y le corresponde a la OCE juzgar el asunto.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción del contralor electoral, Walter Vélez.

En el caso del SPT, dirigido por Roberto Pagán, dijo que es “enemigo de la estadidad” y que apoya las aspiraciones políticas de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y del representante Manuel Natal. Adujo que el SPT ha gastado $250,000 en su campaña.

Contactado por El Nuevo Día, Pagán calificó de “falsos” los planteamientos de director de campaña de Vázquez Garced.

“Nuestra campaña está bien clara y es una campaña de exigencias a la gobernadora porque mantiene el esquema de corrupción en el Departamento de Educación pagándole a compañías privadas de limpieza por encima del costo que tendría el brindar esos servicios directamente por el departamento”, sostuvo Pagán.

Dijo que no trabajan en coordinación de Pierluisi.

“El contralor (Electoral) investigará. Eso es totalmente falso. No hay ningún tipo de coordinación con ninguna campaña. En el caso de nosotros, no estamos apoyando a Pedro Pierluisi. En nuestro congreso, de hace tres semanas, acordamos que vamos a estar apoyando al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y todos sus candidatos”, sostuvo Pagán.

Respecto a Liuna, Dávila dijo que fue el sindicato que, utilizando como cabildero a Elías Sánchez Sifonte, logró que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares concediera un alza de sueldo a los trabajadores de la construcción que no progresó bajo la gobernación de Vázquez Garced.

Agregó que todos los anuncios de Liuna en contra de la gobernadora están ubicados en billboards de la empresa Tactical Media, que tiene como uno de sus socios a Jorge Pierluisi, sobrino de Pierluisi.

Dávila adujo que ese PAC ha invertido $1,900,000 en la campaña contra la gobernadora.

Entretanto, Salvemos a Puerto Rico fue inscrito por el contable público autorizado Joseph Fuentes, a quien Dávila describió como “amigo personal de Pierluisi”. Agregó que este PAC ha invertido $250,000 en la campaña contra Vázquez Garced.

“Nadie invierte $1.9 millones si no espera algo a cambio. Esto totaliza $2.4 millones en una campaña negativa en una primaria del PNP con anuncios que a quien único atacan es a Wanda Vázquez. Y si atacan a Wanda Vázquez, ¿a quién favorecen? A Pedro Pierluisi”, indicó.

Acusó a Pierluisi de lacerar la imagen del PNP con una campaña baja.

“Le tienen terror a que el pueblo estadista, con su voto, derrote a Pedro Pierluisi”, sostuvo Dávila

En la conferencia, se le preguntó a Dávila si Pierluisi supuestamente era favorecido por estos PAC a cambio de algo, cuál era la diferencia con la gobernadora que se reunió el martes con miembros de la Asociación de Hospitales, un día después de convocar una sesión extraordinaria para atender medidas legislativas que buscan beneficiar, entre otros, al sector salubrista.

“Las estructuras de gobierno son las que corren el gobierno de Puerto Rico. Nadie que venga a hacer un pedido irregular tiene que ser recogido por la estructura de gobierno de Puerto Rico. Yo no creo que hay una expectativa de cobrar. Lo que hay es una expectativa que los grandes intereses sean los que decidan el gobierno de Puerto Rico”, sostuvo.

Cuestionado por qué la gobernadora ha seguido en campaña política pese a decir que las detendría luego del repunte en casos de COVID-19, Dávila dijo que Vázquez Garced seguirá en actividades de recaudación de fondos.

“Se va a mantener en actividades de recaudación de fondos con grupos pequeños, tomando todas las medidas cautelares y se va a seguir haciendo”, afirmó.

Reacciona la campaña de Pierluisi

Por su parte, Caridad Pierluisi resaltó que la campaña del ex comisionado residente se basa sobre sus propuestas y que Dávila debería concentrarse en “contestar las alegaciones que hacen distintos sectores sindicales y económicos”.

“La campaña de (Pedro) Pierluisi, como ha sido en el pasado, es completamente sobre sus propuestas y su capacidad para sacar a Puerto Rico del atolladero que se encuentra. En el Contralor Electoral consta toda la información de cada recaudo y gasto de la campaña. Como ya nos tiene acostumbrados, Dávila miente al decir que el comité hizo recaudo alguno durante el encierro (lockdown) y eso se puede corroborar en los informes sometidos al Contralor Electoral. Aún así, la campaña de Wanda Vázquez insiste en hacer imputaciones falsas e insinuaciones maliciosas”, resaltó Caridad Pierluisi mediante comunicación escrita.

La directora de campaña de Pedro Pierluisi añadió que los PACs con anuncios en contra de la candidatura de Vázquez Garced no tienen relación alguna con la campaña de Pedro Pierluisi y que Dávila debería enfocarse en contestar las alegaciones que hacen distintos sectores sindicales y económicos.

Sobre la imputación de Vázquez Garced de que su investigación criminal responde a personas que apoyan a Pierluisi, la directora de campaña resaltó que, “son lamentables estos ataques que nadie cree y que denotan desesperación. La investigación se originó en el Departamento de Justicia, fue llevada a cabo por dos fiscales de carrera de la División de Integridad Pública de la agencia y fue refrendada por la secretaria que la propia gobernadora nombró. Estos funcionarios concluyeron que hay causa suficiente para pensar que la gobernadora incurrió en actividad delictiva, eso no tiene nada que ver con Pierluisi. Ninguna de estas personas y ningún funcionario del Panel del Fiscal Especial Independiente han participado en o han hecho aportación económica a nuestra campaña”.

“Exhorto a la gobernadora y a su director de campaña a enfocarse en los retos que tiene Puerto Rico por delante en vez de caer en insinuaciones y ataques bajunos, en momentos de desesperación, típicos de lo peor en la política puertorriqueña”, añadió Caridad Pierluisi.