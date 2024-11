José Guillermo “Guillito” Rodríguez: “He tenido las personas que verdaderamente estaban cerca de uno”

“Fíjate, uno… he tenido la familia como siempre, he tenido las personas que verdaderamente estaban cerca de uno, no por ningún interés económico ni otro interés que no fuera verdaderamente el aprecio y el cariño que siempre me han tenido, y que me ha confesado el pueblo de Mayagüez, siempre que he tenido la oportunidad de encontrarme con ellos”, admitió.