José Guillermo “Guillito” Rodríguez, suspendido alcalde de Mayagüez, desistió de apelar en el tribunal la decisión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), que el martes determinó no recomendar su certificación como candidato a senador por el distrito de Mayagüez-Aguadilla.

“Después de él evaluar la resolución (emitida por la Junta de Gobierno del PPD) y discutirla con su familia, él ha tomado la determinación de no apelar. Ello, a pesar de que considera que es totalmente injusta y que, en este procedimiento, se le han violado sus derechos constitucionales”, dijo este miércoles su abogado, Fernando L. Torres Ramírez, a El Nuevo Día.

El cuerpo regente de la Pava determinó, el martes, no certificar a Rodríguez, luego de evaluar una reconsideración sometida por él a principios de enero. La decisión se habría dado debido a que el suspendido alcalde marcó la opción de “no aplica” en el Formulario Informativo de Aspirantes y Candidatos bajo el encasillado que, en síntesis, preguntaba si ha estado bajo arresto, fichado, acusado o convicto “de delito grave alguno, o de delito menos grave que implique depravación moral”.

Asimismo, El Nuevo Día supo que la votación de la Junta de Gobierno fue por papeleta y casi unánime a favor de no certificar a Rodríguez. También, trascendió que había “cuórum suficiente” y que el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, pidió que se votara en contra de la certificación del suspendido alcalde, una postura que ya había adelantado públicamente.

Cuestionado sobre si Rodríguez consideraría aspirar en las elecciones de 2024 mediante el mecanismo de nominación directa, Torres Ramírez sostuvo “yo no he discutido ese asunto y yo no soy asesor político de él”.

Rodríguez, que ha sido primer ejecutivo municipal de Mayagüez desde 1993, fue suspendido por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), en marzo de 2022, y enfrenta juicio por cargos de conspiración y malversación de fondos públicos.