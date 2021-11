Para el alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, la investigación a fondo que realizará un fiscal especial independiente (FEI) en su contra es una oportunidad para que se analice prueba a su favor que, a su juicio, el Departamento de Justicia ignoró.

Además, el ejecutivo municipal dejó ver que no renunciará a su cargo a pesar de la investigación criminal de la que es objeto. La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) informó hoy, martes, que designó a los fiscales Miguel A. Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz ante sospechas de que Rodríguez pudo haber malversado fondos públicos, incumplido con su deber y violado de Ley de Ética Gubernamental.

“Mi concentración continuará en la obra de recuperación de la ciudad”, señaló el veterano líder del Partido Popular Democrático (PPD).

En expresiones escritas que envió hoy, martes en la tarde, a los medios, Rodríguez dijo que fueron otras personas quienes delinquieron, pero no las identificó.

PUBLICIDAD

“En el proceso realizado por Justicia no se tomó en consideración información alguna por parte del Municipio que establece claramente las personas que no cumplieron con la ley, y defraudaron al Municipio”, dijo el ejecutivo municipal.

El alcalde también aseguró en su comunicado de prensa que la gerente de Finanzas, Yahaira Valentín Andrades, tampoco es responsable de las actividades delictivas por las que también será investigada, según informó hoy el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Rodríguez argumentó que la Ley de Municipios Autónomos autoriza a los municipios a realizar inversiones por lo que tanto él como la gerente de finanzas actuaron de acuerdo a los estatutos.

No obstante, al menos la investigación preliminar del Departamento de Justicia, lo que sostiene es que el Municipio no estaba autorizado a utilizar para inversiones en el mercado más de $9 millones en fondos legislativos asignados para mejoras al Centro Médico de Mayagüez.

Además, la pesquisa penal parte de la creencia de que el alcalde y la gerente de finanzas autorizaron transacciones que colocaron en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio.

El alcalde dijo que estás serían sus expresiones y refirió cualquier otra pregunta a su abogado, Harry Padilla.

Reacciona líder del PPD

Mientras, el presidente de la colectividad, José Luis Dalmau, dijo que le dará el espacio al alcalde para atender la situación.

“Yo sigo observando los procesos. Ese es un proceso que tiene que seguir su curso. Ustedes recordarán que aquí hubo un proceso de la corte federal y no hubo ningún señalamiento contra el alcalde de Mayagüez. Ahora hay un proceso del gobierno estatal a través de la Oficina del Fiscal Especial. Vamos a continuar evaluando los procesos y darle el espacio para que él atienda esa situación”, expresó.

PUBLICIDAD

Al cuestionarle sobre si debe de renunciar al cargo, Dalmau se limitó a decir que se una decisión personal.

“Eso es una decisión muy de él. Yo no le voy a pedir la renuncia porque estamos en medio de un proceso. ¿Cuántos alcaldes están en medio de procesos y después resulta que los procesos no prosperan? Pues es lo mismo y hay que darle el debido proceso a todo el mundo. Yo voy a estar vigilante, pero hay que darle el debido proceso. No solamente a él, (sino) a cualquier funcionario que esté bajo esa situación”, precisó.