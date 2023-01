El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, manifestó el lunes que defendería la realización de dos elecciones internas -una el 26 de febrero y otra el 7 de mayo- para elegir la nueva directiva de la colectividad.

La discusión sobre las consultas estaba en la agenda de la Junta de Gobierno de la Pava. Al cierre de esta edición, la reunión no había culminado y dos fuentes de este diario informaron que uno de los puntos más críticos era la elección de febrero.

“El Partido Popular cumplió con la aprobación de un reglamento que nos dio los parámetros para establecer un calendario de trabajo y culminar la reorganización del partido seleccionando una nueva Junta de Gobierno. Yo estoy listo para cumplir con esa encomienda. Tengo un calendario preparado que le voy a traer a la Junta de Gobierno. Tenemos los reglamentos, las fechas, el lugar donde se va a celebrar. Todo”, sostuvo Dalmau antes del encuentro.

Recalcó que, en la Asamblea de Programa y/o Reglamento, en noviembre, se acordó por unanimidad efectuar una elección el 26 de febrero para que los populares escojan siete delegados por acumulación y 16 representantes por regiones a la Junta de Gobierno del PPD. El 7 de mayo, se escogería un nuevo presidente y dos vicepresidentes.

A su llegada a la sede de la Pava, Dalmau rehusó precisar si aspiraría a la gobernación en 2024.

“(Ríe) Vamos a abrir las candidaturas, los procesos de candidaturas, y yo estaré anunciándole al pueblo popular cualquier aspiración futura”, dijo. “No, no, no. No voy a decir fecha”, contestó cuando se le insistió en la pregunta.

Dalmau dijo que está enfocado en culminar la reorganización del PPD. Previamente, ha dicho a este medio que su expectativa es que ese proceso esté completado para mayo.

Previo a la reunión del cuerpo regente, líderes del PPD habían expresado su molestia por la falta de transparencia con los pormenores para ambas elecciones y la reorganización, entre otros asuntos.

Además, el domingo, el exgobernador Alejandro García Padilla y el excandidato a la gobernación Carlos Delgado Altieri, por razones distintas, manifestaron que no debía darse la elección de febrero, sino solo la de mayo.

De los 32 miembros de la Junta de Gobierno del PPD, ayer asistieron solo 17, según datos provistos por el partido. Entre los ausentes, estaban los expresidentes Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Victoria Muñoz Mendoza.

Se esperaba que también se discutieran las finanzas del PPD en la reunión, adelantó Dalmau.