Una nueva controversia rondará la reunión de este lunes de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), ante cuestionamientos de líderes populares sobre las elecciones internas pautadas para el 26 de febrero y el 7 de mayo.

Aunque las fechas se discuten hace meses, hay miembros del cuerpo regente que sostienen que no debe realizarse la elección de febrero.

Para el exgobernador y expresidente del PPD Alejandro García Padilla, “no hay ninguna necesidad de hacer una elección en febrero”.

“Hay quienes proponen que se elija la Junta (de Gobierno) en febrero y el presidente en mayo, y yo creo que eso es un error. Digo, si lo que quieren los proponentes es controlar el partido por encima de nuestro candidato o candidata a la gobernación, la estrategia es la correcta. Si lo que quieren los proponentes es ayudar al Partido Popular a ganar las elecciones, como queremos, pues tenemos que darle esas herramientas a quien vaya a ser nuestro candidato (a la gobernación)”, explicó.

El secretario general del PPD, Luis Vega Ramos, ha detallado que, según lo aprobado en la Asamblea de Programa y/o Reglamento de noviembre, el 26 de febrero los populares deben escoger siete delegados por acumulación y 16 representantes por regiones a la Junta de Gobierno del PPD. El 7 de mayo, se escogerá un nuevo presidente y dos vicepresidentes.

“Yo fui presidente del Partido Popular y yo dirigí al Partido Popular a una victoria, pues cómo lo voy a hacer sin poder tener ni siquiera poderle dar la recomendación a los populares de por quién votar para la Junta”, dijo García Padilla.

“Yo todavía tengo las cicatrices de las puñalás, o sea, que yo creo que sería un error e imponerla una Junta al presidente o la presidenta sin que él o ella nos dé su parecer. No es que el presidente nos va a imponer una Junta, es que nos dé a los populares de quién él o ella quieren para la Junta”, agregó.

El vicepresidente del PPD, Carlos Delgado Altieri, también abogó porque haya una sola elección en mayo. “Yo entiendo que, para febrero, como se había estipulado, el partido no estará preparado. Obviamente, lo sabremos mañana (lunes) en la Junta”, sostuvo ayer.

Cuestionó, por ejemplo, si ya está listo el reglamento para esa elección, el calendario de trabajo con la apertura y cierre de radicación de candidaturas y la fecha para evaluar los aspirantes.

“Si no estamos preparados para el 26 (de febrero), vamos a prepararnos para la próxima, en mayo. Esa no se puede suspender, no se puede seguir pateando la lata. Había un mandato de la asamblea, hubo dejadez. Obviamente, hubo irresponsabilidad de todo lo que se pudo plantear para un evento pautado”, sentenció.

Ante ese cuadro, el presidente de la Pava, José Luis Dalmau, dijo que lleva un calendario de trabajo -a discutirse en la Junta- que contempla las dos elecciones, como se acordó por unanimidad en la asamblea de reglamento. “Hay personas que quieren hacer cambios desde el año pasado de acuerdo a su calendario político, no de la institución”, sostuvo.

“Vamos a buscar seguir las reglas del partido, la Junta, la asamblea o vamos entonces a establecer calendarios individuales”, agregó.

Además, recordó que él propuso, sin éxito, escoger a los miembros de la Junta y el nuevo liderato en agosto del año pasado.

Igualmente, dijo que los miembros de la Junta los escogen los populares y no el presidente del PPD.

En la reunión de este domingo, afirmó, también se discutirá la reorganización de la Pava. Precisó que, de 37 municipios sin presidente municipal, falta por organizar cerca de 19.