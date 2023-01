La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), que se reunirá el lunes próximo, deberá, entre otras cosas, ultimar detalles sobre las dos elecciones que se efectuarán en febrero y mayo, y sobre el rumbo que tomará la reorganización de la colectividad, anticipó el miércoles el secretario general Luis Vega Ramos.

“La Junta de Gobierno tiene un rol de interpretación y de ajuste de los procesos. No creo propio estar haciendo anuncios”, dijo el exrepresentante cuando El Nuevo Día pidió detalles del encuentro.

De esa forma, Vega Ramos evitó abundar sobre el tema, en momentos en que un grupo del liderato de la Pava reclama información y transparencia. Cuestionado sobre la agenda de la reunión del cuerpo regente del PPD, el secretario general se limitó a decir que “los temas fundamentales son todos relacionados con la parte final de la reorganización del Partido Popular, en todos sus aspectos, político, electoral, de cara a la apertura de las candidaturas y en términos financieros”.

“A la luz del nuevo reglamento aprobado, hay unos eventos que la Junta de Gobierno tiene que organizar o estructurar”, agregó.

El PPD tiene en su cuenta $5,013.75, de acuerdo con la información proporcionada a la Oficina del Contralor Electoral (OCE). En el más reciente informe a la OCE, del trimestre de octubre a diciembre de 2022, lograron ingresos por $13,981.89. De esa cantidad, $12,084.39 fueron donativos individuales y $1,897.50 por el “reembolso por local no utilizado”.

Tras la Asamblea de Programa y/o Reglamento de noviembre, el PPD acordó efectuar, el 26 de febrero, una elección para que los populares escojan siete delegados por acumulación y 16 representantes por regiones a la Junta de Gobierno. Las regiones se dividen a base de los distritos senatoriales, y se escogerán dos representantes por cada una.

El 7 de mayo, corresponde que los populares escojan un nuevo presidente y dos vicepresidentes. Pero Vega Ramos, a preguntas de este medio, dijo que la Junta de Gobierno debe evaluar y decidir, tanto sobre un calendario de trabajo preparado por el equipo electoral del PPD, como qué cargos irán a votación en cada elección.

“Vamos a hacer un anuncio oficial del proceso una vez que la Junta de Gobierno lo evalúe y lo apruebe”, apuntó.

El Nuevo Día supo que se discutirá la posibilidad de que, en la votación del 7 de mayo, se seleccionen, además del alto liderato del PPD, varios presidentes municipales que aún faltan, para así evitar elecciones en los pueblos, que deben ser costeadas por la colectividad como parte de la reorganización que aún no termina.

Vega Ramos no precisó el estatus de la reorganización. “En este momento, podría chequear con las tablas y demás, (pero) me he concentrado en los municipios donde hemos trabajado con delegados presidenciales”, dijo, al aclarar que estos son pueblos en los que el alcalde no milita en el PPD.

Se limitó a decir que la reorganización debe terminar antes del 1 de octubre, cuando el PPD se propone abrir el periodo de radicación de candidaturas para evaluar internamente a los aspirantes.