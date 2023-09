A prácticamente dos meses para el inicio oficial del período de presentación de candidaturas, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, sigue sin definir si aspirará a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), pero aseguró que cuenta con el favor de los seguidores de la colectividad, independientemente cuál sea su futuro político.

“Como he señalado anteriormente, cuando mi equipo de trabajo termine los objetivos que le tracé y yo esté listo para informarle al pueblo popular mi disponibilidad para las elecciones, así lo haré. Desde el 6 de febrero, dije que iba a considerar una candidatura a la gobernación. Mi prioridad hoy es presidir este Senado. Mi prioridad es tener este equipo de trabajo haciendo lo mejor por el pueblo de Puerto Rico. ¿Las candidaturas? En su momento, se sabrán”, expresó.

Tal como determinó la Junta de Gobierno del PPD, el proceso interno para someter candidaturas comenzará el próximo 16 de octubre. Oficialmente, según el Código Electoral, el período de radicación de candidaturas para todos los aspirantes se inicia el 1 de diciembre y se extiende hasta el 30 de diciembre.

“Hay espacio todavía para uno tomar la decisión responsable y que se la pueda informar a mi equipo, al pueblo popular y al pueblo de Puerto Rico”, señaló el líder cameral.

Además de Dalmau, otras figuras del PPD que han expresado interés por la candidatura a la gobernación son el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz; el senador y exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza; y el excandidato a la gobernación y vicepresidente del PPD Carlos “Charlie” Delgado.

“Estoy aquí, en el Senado, me he enfrentado a primarias, me he enfrentado en elecciones y me siento honrado con que los votantes me hayan dado su voto. Para la decisión que tome, estoy seguro que cuento con el respaldo de mi pueblo, que siempre ha tenido confianza en mí”, recalcó Dalmau.

Durante una conferencia de prensa en la que anunció la presentación de un proyecto en el Congreso para atender el estatus de la isla, a Dalmau se le cuestionó también sobre si saldría favorecido en una contienda por la gobernación frente a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, o el gobernador Pedro Pierluisi, pero prefirió no responder.

Sobre si el PPD favorece una contienda con González –quien este miércoles oficializó su intención de aspirar a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP)– o el gobernador Pierluisi, el político agregó: “Preferimos un gobierno sensible, dirigido por la mayoría del PPD”.

Dijo que, tras el anuncio de la comisionada, “el pueblo de Puerto Rico va a empezar a conocer” quiénes son Pedro Pierluisi y Jenniffer González”.

“Ambos se están diciendo las verdades, ambos son del mismo equipo, ambos son de la misma papeleta, ambos son parte del desastre al que ha llegado el país y, en el caso de ella, ha sido parte de los gobiernos que han fracasado en Puerto Rico”, indicó Dalmau para, entonces, hacer un recorrido sobre las administraciones penepés de Luis Fortuño, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez.

“Lo más importante de lo que ella dijo ayer (miércoles) fue aceptar que su gobierno, del que ella forma parte, del que ella ha hecho equipo, va por mal camino”, subrayó.