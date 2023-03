“A los jóvenes, en Puerto Rico, no les gusta la política”. Esta ha sido la percepción de la juventud puertorriqueña que se ha aceptado como un hecho por mucho tiempo. Es una idea saturada de desesperanza, pero las generaciones moldeadas por la crisis están dispuestas a retarla, con la incertidumbre que eso conlleva.

Una de esos jóvenes es Ariana Maldonado Mulero, de 20 años. Como estudiante en la icónica IUPI, conoce de primera mano el impacto que ha sufrido la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la última década. Con su voto en las elecciones generales de 2024, sabe que no cambiará el país de la noche a la mañana, pero lo ve como un paso necesario.

“Creo que (las elecciones) son una forma de cambiar el país, de cambiar el futuro y empezar con un granito de arena”, compartió con El Nuevo Día, sentada en el Tren Urbano, camino al Recinto de Río Piedras.

PUBLICIDAD

La estudiante de Relaciones Públicas y Publicidad opinó que esta vez, a diferencia de lo que vio en el cuatrienio pasado, los partidos han “bajado un poco la guardia” a la hora de explicar lo que cada uno propone. En algo está segura: irá a ejercer su derecho y su voto será mixto.

“En 2020, subió mucha gente de mi generación y votó un montón de gente, no hubo un cambio radical y se desanimaron a quizá en estas votaciones decir la clásica: ‘Yo no voy a votar porque eso no cambia nada’. No, pero sí hay un cambio y sí hay distintas cosas que están pasando, y cosas que no habían pasado en años anteriores que pasaron en esas elecciones. Y eso es lo que estoy notando en mi generación, que se enfocan en el presente y no en lo que poco a poco se está logrando”, expresó.

Joseph Vázquez, de 19 años, quiere dar su primer voto en 2024. (Ramon "Tonito" Zayas)

Ariana está inscrita para votar, pero ese no fue el caso de todos los universitarios con los que este diario conversó. Joseph Vázquez, de 19 años, quiere dar su primer voto en 2024, pero aún no se ha inscrito por falta de tiempo. Su motivación: “un mejor futuro para el país”.

“Las elecciones son importantes porque, si no se vota, se va a quedar básicamente en el mismo estatus y es importante cambiar la forma en la que se está rigiendo el país. Porque siempre es básicamente lo mismo, ganan los populares o ganan los penepés”, declaró el estudiante de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Alondra Maldonado, de 25 años, aún no ha visitado una Junta de Inscripción Permanente (JIP) porque se mudó hace poco a la isla desde Estados Unidos, pero tiene planes de hacerlo. Esto, a pesar del desánimo que siente por el estado actual del país. “Al principio, no me atrevía a votar por cuestión de que, si yo voto, no va a hacer ningún cambio, pero en realidad se ve. Realmente, uno ve el cambio de que sí hay personas que se unen, y se puede lograr, pero hay que educarse”, planteó la estudiante de Atlantic University College.

Otros, como Diego Rivera, de 17 años, no tienen planes de votar. El joven universitario teme no hacer “la elección correcta”, pero, a la vez, reconoció que la política no es una prioridad en este momento. A la pregunta de si habría algo que pudiera cambiar su opinión, respondió: “Que vea acciones y que no sean acciones para votos, sino que las estén haciendo porque les sale del corazón”.

Acción de la CEE

Al 28 de febrero pasado, el total de nuevos inscritos entre los 17 y 19 años ascendía a 18,510, dividido en 6,203 inscritos de 17 años y otros 12,307 entre los 18 y 19 años, compartió la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera. Esto incluye a aquellos menores que tendrán 18 años al momento de los comicios.

“Lo veo de manera positiva, toda vez que, si lo llevamos a considerar con relación al proyecto de inscripción en escuelas, tenemos 181 escuelas visitadas, y de esas, tenemos 9,380 nuevos inscritos, podemos ver que ha sido un efecto positivo, porque llevamos la orientación y con ello llevamos la inscripción”, resaltó.

PUBLICIDAD

Estimó que las visitas a planteles a través de la isla han logrado la inscripción de alrededor de 80 estudiantes por escuela. La iniciativa continuará hasta mayo en las escuelas, y se ajustará a los trimestres de las universidades.

Alondra Maldonado, de 25 años, aún no ha visitado una Junta de Inscripción Permanente (JIP) porque se mudó hace poco a la isla desde Estados Unidos, pero tiene planes de hacerlo. (Ramon "Tonito" Zayas)

En tanto, Padilla Rivera dijo que, al momento, hay 1,921,900 electores inscritos. El cuatrienio pasado, ese total sumó 2,355,894, lo que supone una participación del 55.02%.

Sobre el Sistema de Registro Electrónico de Electores (Sistema eRE), que permitirá completar –entre otras cosas– el proceso de inscripción, reubicación y renovación en un portal en línea, la funcionaria mencionó que pudiera estar listo entre agosto y septiembre. Esto significa que los electores no tendrán que acudir a una JIP para inscribirse.

“Nuestra juventud está bien familiarizada con la tecnología, así que entendemos que para esa población (el Sistema eRE) sería una buena alternativa”, abundó vía telefónica, al exhortar a la juventud a votar en las próximas elecciones.

“Exhortamos a todos los jóvenes a que ejerzan su derecho al voto, es un derecho constitucional que ellos tienen, se les asegura el voto secreto. Sí, es importante que el joven pueda decidir con relación a las riendas de su país. (…) Mi exhortación sería a todos los jóvenes que no dejen que nadie decida por ellos”, acotó.

Opinan los comisionados

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, tildó de “tímida” a la CEE en el proceso de inscripción de jóvenes, en particular en las acostumbradas visitas a escuelas y universidades. Según sus cálculos –basados en el Censo de 2020–, hay un potencial de 150,000 nuevos electores entre los 17 –que van a cumplir 18 antes de los próximos comicios– y los 22 años.

PUBLICIDAD

Añadió que, al 31 de enero de 2023, el número de nuevos electores inscritos ascendía a 27,344. El contraste, al 31 de enero de 2019, el total era 48,561.

“Con el tema de las inscripciones, ocurre mucho que hay personas que lo dejan para último momento. Quizá todavía estamos en año preelectoral y no toman eso como una prioridad. Mi exhortación es que lo hagan lo antes posible, sobre todo si siguen cerrando Juntas de Inscripción Permanente, aproveche para acudir unos minutos”, alentó.

Por su parte, el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Colberg, apostó al sistema de registro electrónico para atraer más jóvenes. “Eso va a provocar, a mi juicio, que una gran cantidad de jóvenes puedan hacer sus trámites. Y permite dos cosas: aumentar el número de nuevos electores y reactivación, que son los electores que no votaron en determinada fecha y se inactivan”.

En la pasada elección, dijo, el porcentaje del grupo de 18 a 29 años que votó aumentó a 25%, número que “históricamente” se ha mantenido en 21%. “Pero, no es porque necesariamente hubo más jóvenes votando, es porque hubo una merma en el voto de la tercera edad”. En el resultado de 2020, votaron 193,357 jóvenes de 18 a 29 años, precisó el popular.

Mientras, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, aseguró no sentirse preocupado ante la posibilidad de que no se presenten muchos jóvenes a votar en noviembre de 2024. Al presente, su partido no tiene una estrategia específica para llegar a esta población, pero indicó que se hará “en su momento”.

PUBLICIDAD

“La realidad es que los jóvenes siempre son el sector que menos votan. Los que más votan son personas que tienen propiedad, trabajo, hijos. (…) No es algo que me llame la atención como particularmente raro. En Puerto Rico, ha habido un descenso en la natalidad en los últimos 15 o 20 años, así que eso se puede estar reflejando en esa baja”, apuntó.

Al cierre de esta edición anoche, las comisionadas electorales del Partido Nuevo Progresista y Movimiento Victoria Ciudadana, Vanessa Santos Domingo y Lillian Aponte Dones, respectivamente, no estuvieron disponibles para entrevista.

“La nueva generación”

Para el abogado y exlegislador Eudaldo Báez Galib, la renuencia que puedan sentir muchos jóvenes a votar es “representativa de la totalidad del universo electoral”. A manera de ejemplo, recordó que, para la década de 1980, había una participación de más del 80% de los electores inscritos, mientras que, en los comicios de 2020, ese número bajó a 55.02%.

“¿Cómo tú vuelves a darle confianza a un pueblo de que tiene un gobierno confiable? ¿Cómo tú convences a un pueblo de que la corrupción va a reducir?”, cuestionó, al indicar que no ve una solución para inspirar a la gente a salir a votar.

En cuanto a la importancia del voto de la juventud, Báez Galib destacó: “Es el nuevo mundo, la nueva generación, o sea, el voto de ellos va a empezar a fabricar los cimientos del mundo que van a dirigir. (…) Van a crear su mundo, y el mundo se crea con el voto”.