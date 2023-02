El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, se mostró positivo este miércoles ante la posibilidad de que una alianza política pueda ganar tracción en ruta a las elecciones generales de 2024, a pesar de que un amplio grupo en La Encuesta de El Nuevo Día parece rechazar la idea.

“Me parece que La Encuesta refleja que la mayoría del país ve con buenos ojos la posibilidad de acciones concertadas en el marco electoral, porque cuando uno ve que el 54% no repudia el que se llegue a entendidos, algunos lo favorecen, algunos no están seguros, algunos todavía no tienen una opinión, significa que es una mayoría que tiene una actitud de apertura a este tipo de entendido electoral”, comentó el líder independentista vía telefónica.

Según La Encuesta de El Nuevo Día, el 46% de los entrevistados está en contra de las alianzas políticas, mientras que otro 26% no está ni a favor ni en contra. El 19% está a favor, otro 7% no está seguro y un 2% rehusó contestar. Sobre la posibilidad de una alianza entre el PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el 44% de los participantes está en contra, un 26% no está ni a favor ni en contra, otro 18% está a favor, un 9% no está seguro y el final 3% rehusó contestar.

“Creo que es algo positivo, tratándose de una nueva dimensión en la política puertorriqueña que el país no está acostumbrado”, abundó el candidato a la gobernación por el PIP en las elecciones de 2020, donde obtuvo el 13.58% del favor del electorado.

En noviembre, Dalmau Ramírez y Manuel Natal, coordinador general del MVC, anunciaron un frente común contra la prohibición de las alianzas en el Código Electoral. En ese momento, adelantaron que recurrirían a la vía judicial para impugnar el código vigente, que describieron como “antidemocrático”.

“Las conversaciones continúan. Obviamente, esto tiene que llevarse a cabo por etapas y tiene sus procesos internos en cada una de las colectividades. En este momento estamos trabajando el tema de la impugnación judicial a la prohibición de coligaciones”, explicó.

Paralelamente, agregó, el PIP y el MVC han mantenido conversaciones para determinar si se llegaría a “algún entendido de candidaturas comunes” en caso de que se mantenga vigente en el Código Electoral la prohibición de este mecanismo, cuya prohibición más reciente se dio en 2011.

En cuanto a cómo comparan los resultados de La Encuesta con lo que ha observado en la calle, el también exsenador por el PIP aseguró que “hay entusiasmo” entre el electorado.

“Estoy visitando todos los pueblos, estoy visitando escuelas superiores, universidades. Estoy reuniéndome con sectores de grupos no gubernamentales, de base, y tienen un gran interés en la posibilidad de que se pueda llegar a este tipo de alianza electoral, para que el país tenga más opciones en términos de su decisión en las elecciones generales y, además, la posibilidad de que se pueda derrotar el bipartidismo que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico”, acotó.

Por otro lado, La Encuesta mostró que el apoyo a las alianzas es más numeroso entre afiliados a Proyecto Dignidad, con 51%, seguido por los simpatizantes del MVC (40%) y el PIP (27%). La oposición es más alta entre electores del Partido Popular Democrático (61%), seguido por los del Partido Nuevo Progresista (49%).

Dalmau Ramírez opinó que esa apertura del electorado de Proyecto Dignidad podría deberse a los resultados de la pasada contienda electoral, en la que, entre él y la licenciada Alexandra Lúgaro –entonces candidata a la gobernación por el MVC– sumaron 353,667 votos. Eso, a su entender, “demostró que esa suma de fuerzas es una plataforma electoral que puede derrotar el bipartidismo”.

“Ese no fue el caso del candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad (César Vázquez), por lo tanto, es posible que haya personas que votaron por Proyecto Dignidad dispuestas a apoyar un entendido electoral para derrotar el bipartidismo, aun cuando en otras candidaturas voten bajo la oferta de Proyecto Dignidad. Eso demuestra una apertura enorme”, precisó.

“Estoy positivo de que ese sea el caso (que el electorado favorezca las alianzas) y creo que el país está maduro para eso”, concluyó el líder del PIP.

La Encuesta de El Nuevo Día se llevó a cabo mediante entrevistas por toda la isla (excepto Vieques y Culebra), con una muestra representativa de 1,000 participantes elegibles para votar. Las entrevistas en persona, casa por casa, se realizaron entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2023.