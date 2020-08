Juan Dalmau, el candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), es un hombre de sonrisa fácil. Ni en preguntas que a otros incomodarían -¿por qué la gente no le cree al PIP?- pierde la sonrisa.

Es el tipo de pregunta que siempre está en el camino del PIP. Y con razón. Hace 20 años que la colectividad no consigue votos para quedar inscrita. Sus candidatos legislativos siempre llegan entre lo primeros. Pero, desde 2000, cuando Rubén Berríos sacó el 5.2% de los votos, el PIP no supera el 3%.

Aun ante este panorama, Dalmau, de 47 años, casado, padre de dos, sonríe. Habla de sus planes con entusiasmo. Tiene propuestas específicas para todas las áreas esenciales. No parece, en fin, alguien cuya derrota está prácticamente asegurada.

¿Qué habría hecho Juan Dalmau para las clases en las escuelas públicas hubieran podido comenzar a tiempo?

—Hubiese establecido un plan con el magisterio. El Departamento de Educación no consultó los maestros para ellos presencialmente, con los estudiantes en línea. Hay que cambiar la política pública de acceso internet. Aquí, todavía se cree que el acceso a internet es por cuánto tú puedes pagar. Presenté un proyecto de ley de acceso libre al internet.

Ese es solo el último ejemplo del colapso institucional. ¿Qué usted haría para que el gobierno vuelva a funcionar?

—El germen de ese colapso ha sido la política partidista. Tenemos que reclutar funcionarios a base de méritos.

¿El PIP, que tiene fama, merecida o no, de ser un partido muy sectario, nombraría personal por sus méritos?

—Yo he colaborado con personas a las que nunca he preguntado a qué partido pertenecen. En nuestro programa, se consulta con personas que no son del PIP.

¿Qué cosa que no existe ahora establecería para evitar que se sigan cometiendo actos de corrupción pública?

—La restricción más absoluta a la aportación privada en campañas, reducir el período de campaña, limitar los períodos de publicidad. Yo hice una propuesta para que todo contrato o subcontrato, con fondos públicos, tenga que en 24 horas ser publicado en la internet.

¿En su oficina hay alguien que gane más dinero que usted? Le pregunto porque esa era una señal importante en los casos recientes de corrupción legislativa, gente ganando más que el jefe.

—No, no lo hay.

¿Cuál es la propuesta contra la corrupción en la Legislatura?

—Rigurosidad y tope a los salarios en la Asamblea Legislativa y la contratación. Transparencia en los servicios que se prestan. Número tres, rendición de cuentas de los servicios que ofrecen. Tiene que haber también consecuencias severas para los que incurren en violaciones. Yo he propuesto la figura del fiscal de ética gubernamental, que podría acudir directamente a los tribunales.

La gente oye de propuestas así y piensa: “ah, pero nombran a un amigo”.

—Mi propuesta sobre nombramientos de fiscales y jueces, que incluye al fiscal de ética gubernamental, es que que se creen unas fórmulas que sumen cuál fue tu desempeño académico, tu desempeño profesional, le dé un valor a cada uno de esos aspectos y los de mejores calificaciones sean lo que ocupen los cargos. Eso existe en Europa. No hay intervención política.

¿Cómo cuadraría el presupuesto?

—El Departamento de Hacienda tiene que cumplir. Cerca del 48% de los comercios cobra el IVU y no lo reporta. Ha sido un fracaso. Eso tiene que ir de la mano con unos balances justos contributivos. No importa cuánto sea tu ingreso, tú pagas lo mismo en IVU. Tiene que pagarse con respecto a las ganancias. Para efectos corporativos, creo en un estándar uniforme. Aquí, las corporaciones locales pagan más de 30% en contribuciones. Las foráneas pagan cero y algunas hasta un 4%. Es injusto. Se empobrece al de aquí y se favorece al de afuera. Yo creo en un estándar uniforme de 10% sobre las ganancias a toda corporación. Eso permite recibir cerca de $3,700 millones anuales de las empresas foráneas. Eso va de la mano con un recorte los gastos, pero donde hay un gasto excesivo.

¿Cuadra eso el presupuesto?

—Creo que lo cuadra. Pero tiene que estar sobre la mesa que la deuda es impagable. Sé que hay personas que todavía no tragan esa píldora. Me parece que, además de ser impagable, que la responsabilidad, además de ser de quienes gobernaron, hay una responsabilidad de Estados Unidos. Tiene que haber consecuencias para los que llevaron a esto. Hay tres grandes criminales: los equipos de los que gobernaron, las casas acreditadoras y las casas de corretaje que vendieron bonos sabiendo que este país no podía pagar.

Con el PIP siempre es un factor que no pasa del 3%. ¿En esta ocasión va a ser distinto?

—Yo compito para ganar. Los más de mil candidatos y candidatas y el programa de gobierno de nosotros, que es producto de una alianza de diversos sectores, se presenta con la mayor responsabilidad, no vendiendo sueños. Son cosas logrables.

¿Por qué la gente no le cree al PIP?

—Creo que nos creen. Pero en Puerto Rico ha existido una cultura muy profunda y muy severa antindependentista.

Se oye a menudo por ahí que Juan Dalmau es un buen muchacho, inteligente, serio, pero que no convence. Cuando oye cosas así, ¿qué piensa?

—El hecho de que yo siendo una figura política en un país que está muy frustrado con la política, con razón, y al mismo tiempo siendo independentista, el que haya gente que me manifiesta su respeto, no solamente por mi desempeño, sino por la manera en que yo me he regido como funcionario público, eso a mí me inspira a continuar haciendo las cosas y a continuar trabajando cada vez más duro.