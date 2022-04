El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, explicó este jueves que solo evalúan los expedientes sometidos por el Partido Popular Democrático (PPD) para la elección especial de Guayama porque, de ordinario, el ente electoral, no investiga si la información provista es correcta o no.

Agregó que le corresponde al partido hacer ese trabajo y que, quien entienda que uno de los aspirantes no cuenta con los requisitos en ley para ocupar un puesto electivo, debe hacerlo constar mediante una querella y presentarlo a la CEE.

“Los partidos tienen una responsabilidad y pueden rechazar la intención de aspirar de los aspirantes, de acuerdo con el Artículo 7.6 del Código Electoral. La Comisión toma una decisión (de certificar) a base del expediente que tiene ante sí no sale del expediente el análisis”, explicó el presidente de la CEE.

Sus expresiones responden a las sombras que hay sobre la certificación emitida por el PPD a Kia Rosario León para que aspire a la alcaldía de Guayama cuando líderes de la colectividad e incluso otro de los aspirantes, el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, han dicho que ella no vivía en el municipio. De hecho, el secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, fue el que levantó una bandera roja en el PPD sobre la posibilidad de que Rosario de León no estuviese cualificada para aspirar a la alcaldía de Guayama, pero la Comisión Calificadora de la Pava la avaló para permanecer en la contienda que surge tras la renuncia de Eduardo Cintrón por actos de corrupción.

“Que me traigan la querella, escrita”, dijo Rosado Colomer sobre esa situación para de inmediato recalcar que la CEE, de acuerdo al Código Electoral, no investiga la información certificada por un partido. “Descansamos en ellos (los partidos políticos)”, recalcó.

Rosado Colomer reveló que, de manera excepcional porque no es un rol que le corresponde directamente al presidente de la CEE, revisó los expedientes que remitió el secretario del PPD de los tres candidatos a la alcaldía de Guayama: Ortiz Lugo, O’brian Vázquez y Rosario León. Líderes del PPD han dicho que Rosario León no tiene un año de residencia en Guayama, necesario para aspirar a la alcaldía. El comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo, ha anticipado que si Rosario León prevalece en la elección, lo impugnará.

Rosado Colomer dijo que confirmó que cada expediente de los candidatos estuviese completo con cada uno de los documentos que se les requiere, entre ellos, una declaración juramentada en la que cada aspirante hace constar que cumple con todos los requisitos que exige la ley. A preguntas de este medio, puntualizó que la certificación emitida por la CEE que indica que Rosario León hizo el pasado 11 de abril un cambio de residencia de Cayey a Guayama, no está en su expediente.

“Del expediente de ella no surge ningún documento que me permita concluir que hay una contradicción entre donde ella dice que tiene su asiento electoral y la certificación que emite el partido. No tengo razón para yo promover un caso de impugnación de candidatura”, afirmó.

Aclaró que esa certificación de la CEE no atestigua el tiempo que la candidata lleva viviendo en Guayama.

El presidente de la CEE indicó que atrasó la impresión las papeletas hasta hoy porque el PPD se atrasó en la evaluación de los aspirantes. Precisó que la CEE imprimirá poco más de 10,000 papeletas para la elección de Guayama.

El evento no tiene costo alguno para la CEE, dijo Rosado Colomer, porque se usan recursos y materiales que ya se tienen. La elección será el próximo 7 de mayo.

Rosado Colomer espera tener los resultados de la elección de Guayama cerca de 7:00 p.m.