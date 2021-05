La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se dispone a terminar el escrutinio de la elección de seis cabilderos mañana y, pese a las controversias que rodean la elección del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares mediante nominación directa, el ente electoral no tiene facultad para descalificarlo, aseguró el presidente Francisco Rosado Colomer.

El funcionario indicó que esperan por la respuesta del Departamento de Elecciones de Virginia para saber si el exgobernador es elector apto de ese estado, lo que podría invalidar su voto ausente.

Rosado Colomer fue enfático en que la CEE no posee las facultades para descalificar al exmandatario como uno de los cabilderos por la estadidad en caso de que se demuestre que no tiene domicilio en Puerto Rico o que no reside en la isla o en Washington como requiere la Ley 167-2020 que viabilizó la elección el 16 de mayo.

Rosselló Nevares, según cifras preliminares, fue electo como uno de los cabilderos en la Cámara federal.

“La descalificación de los candidatos -conforme al Artículo 8 (de la Ley 167-20)- no corresponde a la comisión. Eso debe quedar claro que la comisión no tiene autoridad para descalificar”, explicó Rosado Colomer.

“La descalificación de él (Rosselló), de acuerdo al Artículo 8 corresponde al tribunal. No se la delegaron a la comisión”, agregó.

Nadie, hasta el momento, ha presentado un recurso legal impugnando la elección de Rosselló Nevares.

El Artículo 8 de la Ley 167-2020 establece los requisitos para los candidatos a ser delegados electos por la estadidad. Indica que los delegados, entre otras cosas, deberán ser mayores de edad, dominar el español e inglés, ser residentes de Puerto Rico o de Washington D. C., comprometerse, bajo juramento, a defender el mandato del pueblo expresado el pasado 3 de noviembre de exigir que Puerto Rico sea admitido como un estado de Estados Unidos y comprometerse, bajo juramento, a trabajar activamente a tiempo completo durante el término de su cargo para lograr ese fin.

Cuatro de los cinco comisionados electorales refirieron al Departamento de Justicia documentos con los que alegan que Rosselló Nevares pudo proveer “información falsa” a la CEE para solicitar, junto a su esposa, Beatriz Rosselló, el voto ausente para votar en la elección de los cabilderos.

Además, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, presentó a la CEE una certificación del Departamento de Elecciones de Virginia que indica que desde enero pasado Rosselló Nevares es elector apto de ese estado.

✉ Email Melinda Romero, exsenadora e hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zoraida Buxó, exsecretaria de Corrección, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (GFR Media)

El exgobernador Ricardo Rosselló, delegado congresional en la Cámara federal. Fue electo mediante nominación directa. (DAVID VILLAFANE/STAFF)

María Mayita Meléndez, exalcaldesa de Ponce, fungirá como delegada congresional en la Cámara de Representantes federal.

Elizabeth Torres, delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

Rosado Colomer recordó que dio instrucciones a la Secretaría de la CEE para que haga constar la veracidad de ese documento.

“De ser correcto que el doctor Ricardo Rosselló es un elector activo en Virginia procede inmediatamente con el trámite administrativo en la comisión para la exclusión en el registro electoral”, sostuvo Rosado Colomer.

“Si el doctor Rosselló votó o no votó, no sabemos porque no se ha certificado por JAVA que él haya ejercido el voto ausente en este evento”, abundó.

La CEE aguarda por un informe de JAVA y las respuestas a una solicitud sobre el tema presentada por el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo “Toñito” Cruz.

“No hay fecha (para la entrega del informe), pero pretendemos que lo tengan para mañana”, dijo Rosado Colomer recordando que mañana habrá reunión del pleno de la CEE.

Los comisionados electorales argumentan que de estar inscrito en Virginia y votar el Puerto Rico, Rosselló Nevares violentó el Código Electoral de Puerto Rico.

Le imputan al exgobernador violentar el Artículo 269 del Código Penal de Puerto Rico que establece “que toda persona que jure o afirme o testifique, declare, deponga o certifique la verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser cierto cualquier hecho esencial o importante con conocimiento de su falsedad o declare categóricamente sobre un hecho esencial o importante cuya certeza no le consta, incurrirá en perjurio y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años”.

Rosado Colomer comunicó a los comisionados que de requerir que la CEE actúe sobre esa denuncia, deben hacerlo a través del comité evaluador sobre infracciones al ordenamiento electoral. Los comisionados entienden que ese no es el procedimiento correcto.

Respecto al escrutinio, Rosado Colomer informó que quedan por verificar 138 maletines.

“Estaremos terminando (el escrutinio) el viernes por la mañana. Podrían terminar hoy con excepción de la limpieza, el clean-up, que es si se queda algo, algún maletín que se brinco o un maletín de correo… eso se haría mañana por la mañana”, precisó Rosado Colomer.

En cuanto al voto adelantado por correo, dijo que se estarían recibiendo papeletas votadas hasta mañana a las 10:00 a.m.

“Pero lo que estamos recibiendo es bien poco. Es válido hasta el ultimo día de escrutinio”, afirmó.

El costo de la elección sigue en $1.1 millón, confirmó Rosado Colomer. Para el evento se asignaron $1.8 millones.