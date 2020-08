Si el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, renunciara hoy a su cargo se crearía un vacío de poder en un momento crítico ya que el nuevo Código Electoral eliminó los vicepresidentes y aún no se ha nombrado a un presidente alterno, posición creada bajo el nuevo ordenamiento legal.

En un escenario como ese, la gran interrogante sería quién tomaría decisiones para encaminar las primarias locales y, posteriormente, las elecciones generales.

“Bajo el nuevo Código Electoral, si se va el presidente hoy, se queda sin dirección la nueva Comisión porque ahora no tenemos vicepresidentes (en la CEE) que puedan asumir esas funciones. Si hay que tomar decisiones administrativas para comprar cosas, no hay quién tome esas decisiones”, dijo el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) Gerardo “Toñito” Cruz.

“Si él se fuera hoy, el caos que crea es peor del que hizo ayer (el domingo)”, agregó.

El abogado y analista político Carlos Díaz Olivo coincidió con Cruz, pues el Código Electoral aprobado en junio concentró en manos del presidente de la CEE las funciones administrativas.

“Ahora mismo, si él renunciara habría un caos. No hay, administrativamente, quién lo sustituya”, dijo Díaz Olivo.

Hoy, a preguntas de El Nuevo Día, Dávila Rivera dijo “para mí sería lo más sencillo, pero hay un proceso primarista que tiene que concluir”.

El domingo, cuando se suspendió la votación primarista, Dávila Rivera dijo que renunciaría a su cargo una vez termine este proceso, que quedó repautado para el próximo domingo, 16 de agosto.

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, fue categórico en que Dávila Rivera no estará al mando de la CEE para las elecciones generales del 3 de noviembre.

“Tiene que seleccionarse una persona. Lo que hay que hay que hacer es nombrar uno en propiedad y otro alterno. Eso hay que hacerlo tan pronto termine el escrutinio”, dijo.

Rivera Schatz descartó que la suspensión de las primarias el domingo haya sido producto del Código Electoral, legislación de su autoría.

Díaz Olivo, por su parte, destacó que la persona que sustituya a Dávila Rivera debe ser tener “capacidad, conocimiento y respeto de todos los demás para que pueda ejercer todo ese liderato. Si se trae otro inexperimentado, esto va a ser un desastre”.

Entretanto, el senador y ex comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, expresó que lo más idóneo ante este panorama es que la gobernadora Wanda Vázquez Garced convoque una sesión extraordinaria en la que restituya “la línea sucesoral” que había en la CEE previo a la aprobación del Código Electoral vigente.