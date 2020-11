La jueza Rebecca de León Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó ayer que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) deberá entregar -antes del mediodía de hoy, miércoles- a todos los cinco partidos políticos una lista de los electores que solicitaron votar a través de voto ausente y adelantado.

La determinación de la jueza se produce tras una petición que hiciera al tribunal el pasado 12 de noviembre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) por conducto de su comisionado electoral, Olvin Valentín. El comisionado presentó un recurso legal en el que solicitó al presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer, que antes de que comenzara el escrutinio general entregase una lista de las solicitudes aprobadas y denegadas de voto ausente y adelantado.

“La segunda instrucción de la jueza es que la CEE debe proveer una lista de los electores que votaron de forma adelantada y de forma ausente al momento de abrir los maletines durante el escrutinio general”, precisó Valentín.

Sostuvo que una vez obtengan los dos listados intentarán corrorborar que no haya doble votación o cualquier otra irregularidad.

“También sirve para investigar las denuncias que hemos recibido de irregularidades. Ahora mismo, una persona que no es de mi partido me dijo que me asegurara de que también nos provean las listas de voto adelantado en precinto porque sé que hay empleados de municipios que votaron hasta tres veces”, apuntó Valentín.

“A mí me pareció sorprendente la oposición tan insistente, tan férrea de la CEE y del Partido Nuevo Progresista a entregar estas listas. No entiendo cuál es la insistencia. Presentaron montones de excusas para no presentar las listas”, agregó Valentín.

El comisionado del MVC ha sido uno de los más vocales en argumentar que con el voto ausente y adelantado hubo irregularidades y se mantiene recopilando información para tomar las acciones que sean necesarias.

“En caso de que eso sea en efecto el caso, se tomarán las medidas que haya que tomar. Se referirán a las autoridades. Todavía estamos en etapa de investigación”, dijo.

“Un caso que ayer mismo hallamos es que un funcionario me dijo que la importancia de estas listas es tanta porque tomó el voto de una ciudadana que votó a domicilio el 23 de octubre y su nombre aparecía en las listas de electores del 3 de noviembre”, aseguró.