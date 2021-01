Tras unas complejas elecciones generales hace dos meses y un escrutinio general repleto de problemas que terminó hace menos de un mes, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se prepara contrarreloj para una nueva consulta electoral y sin el presupuesto para hacerla.

La Asamblea Legislativa aprobó el 30 de diciembre la Ley 167-2020 que viabiliza una elección especial para escoger seis cabilderos estadistas, la cual se celebraría el 16 de mayo. Con dicho estatuto dio comenzó un nuevo ciclo electoral.

“Por definición de ley, (el periodo de preparación) es 12 meses antes del evento. Los 12 meses me los acortaron a cinco meses, de enero a mayo”, explicó el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer.

“Me pone ajora’o, como dicen en el campo, porque tienes entonces que empezar a planificar sin siete meses de ventaja. Es trabajoso. Lo que de ordinario es un tiempo de recoger (tras las elecciones), se va a convertir en un tiempo de elección”, abundó.

Rosado Colomer auguró que la elección especial pudiese ser “bastante ágil” si le asignan el dinero también con agilidad.

La CEE ya solicitó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto una asignación de $8.9 millones para costear la elección especial. Aún no tiene respuesta de si el dinero será aprobado o no por la Junta de Supervisión Fiscal y el ente federal, a su vez, no ha recibido la petición, confirmó este medio.

La reciente decisión judicial que ordena que todos los partidos políticos tengan representación y participación en el pleno de la CEE también supone un reto financiero para el organismo, reconoció Rosado Colomer.

“Estamos revisando el impacto presupuestario que esta decisión implica. Actualmente, tenemos un déficit de cerca de $5 millones. Por ende, presentaremos una petición de fondos adicionales”, afirmó Rosado Colomer.

El principal déficit de la CEE está en el renglón de nómina. Rosado Colomer indicó que previo a la decisión judicial ya había sometido el primer borrador de presupuesto para el próximo año fiscal 2021-22, en el cual solicitó $37 millones. Esto incluiría fondos para el pago de empleados de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) de todos los partidos políticos.

Ese presupuesto solo contemplaba partidas para financiar el funcionamiento de las oficinas de los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) que, a base del Código Electoral, Rosado Colomer declaró como comisionados “propietarios”.

Previo a la decisión judicial, los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y de Proyecto Dignidad estaban designados como comisionados “adicionales” y no estaban incluidos en ese presupuesto. En términos presupuestarios, eso implica que tienen derecho a sus oficinas y a empleados en la CEE, lo que cuesta $1.2 millones anuales por partido, dijo Rosado Colomer.

Además, cada comisionado tiene derecho a oficiales en las JIP, lo que representa un gasto de $3.5 millones anuales por cada partido, añadió el presidente de la CEE.

“Por eso hay que enmendar la petición de presupuesto”, sostuvo.

Mientras espera por el dinero, Rosado Colomer se mantiene enfocado, de forma simultánea, en asuntos administrativos y en los primeros pasos para realizar la elección especial.

Precisó que están confeccionando planes de trabajo, consolidando seis almacenes en uno, y decomisando equipo y material electoral -incluso de pasadas elecciones-. Asimismo, actualizan el róster de empleados de la CEE, ya que por necesidad han sido destinados a tareas que no responden a sus cargos. Por ejemplo, hay empleados de seguridad destacados en el área de compras de la CEE.

Además, el presidente de la CEE hizo algunos nombramientos administrativos, asuntos que son de su total injerencia. Entre ellos, Rosado Colomer nombró a Norma Figueroa como nueva directora de la Junta Adminsitrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA). La pasada directora de JAVA, Vilma Rosado, quien estuvo a cargo durante las polémicas primarias y las elecciones generales sigue siendo empleada de la CEE, ya que no ha podido viabilizar su retiro, dijo Rosado Colomer.

Mientras, esta semana, Rosado Colomer nombró a Rolando Cuevas Colón como nuevo secretario de la CEE. Ese cargo era ocupado por Ángel Rosa, quien fuera relevado de su cargo luego de que Rosado Colomer le retirara la confianza.