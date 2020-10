El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer, sostuvo que la impresión de las papeletas para las elecciones generales no se ha visto afectada y ya han recibido gran parte de las boletas para ese evento, lo que le ha permitido ganar algunos días dentro del apretado calendario electoral.

Precisó que la CEE ya tiene todas las papeletas para el voto adelantado, las modelo, las que corresponden a lógica y precisión -que son necesarias para programar las máquinas de escrutinio- y parte de las que usarán los electores el 3 de noviembre.

“El miércoles debemos estar recibiendo otro cargamento. Esperamos terminar con el recibo de papeletas del precinto 31 al 70”, dijo Rosado Colomer en entrevista telefónica.

Ahora resta que la CEE reciba las papeletas del precinto 71 al 110 y un 25% que le deben de las papeletas de resguardo, detalló el juez. Para estas elecciones hay 110 precintos.

“Si todo sale bien, podríamos estarlo recibiendo la otra semana y estaríamos corriendo con un par de días de gracia”, sostuvo entusiasmado Rosado Colomer.

“Estamos adelantados de itinerario como dos días”, agregó.

El pasado 25 de septiembre, la CEE recibió las primeras papeletas impresas para estas elecciones, lo que fue celebrado en una conferencia de prensa efectuada en el coliseo Roberto Clemente tras las fallidas primarias del 9 de agosto.

Printech, ubicada en Cayey, es la empresa que tiene a su cargo la impresión de las papeletas. Es la misma compañía que tuvo a cargo la impresión de las papeletas presidenciales demócratas en la isla y las papeletas para las primarias locales. Precisamente, para ese evento electoral, la imprenta había advertido a la CEE que estaba atrasada con el manejo de las papeletas.

Inicialmente, la CEE le dio a Printech la encomienda de imprimir 11,605,250 papeletas a un costo de $3,296,203.40. Ahora la cifra es de papeletas a imprimir es de 11,823,250. Esa cantidad de papeletas incluye las del plebiscito “Estadidad sí o no”.

Printech había establecido el 24 de octubre como el último día en que estaría enviando papeletas a la CEE.

“Esa era la fecha original para terminar como tal, pero fecha final no me han dado”, dijo Rosado Colomer.

En remojo adelantar la votación del voto adelantado

Aunque las elecciones generales son el 3 de noviembre, la CEE comienza con el proceso de votación el próximo 24 de octubre. Ese día comienza el voto adelantado a domicilio y el 31 de octubre es el voto adelantado en precinto. El 1 de noviembre votan los confinados.

La posibilidad de que se amplíe el comienzo de la votación del voto adelantado aún está sobre la mesa ante la gran cantidad de solicitudes, sostuvo Rosado Colomer.

La CEE ha recibido 216,290 solicitudes para voto adelantado que si se suman al voto del confinado, que también voto adelantado, totalizan 221,207 votos adelantados. De esas solicitudes, 105,371 son electores que votarán a domicilio, lo que requiere de rutas para que Juntas de Balance Electoral acudan a buscar el voto.

“Tenemos que terminar con las rutas que no me han entregado -13 precintos- para poder cerrar ese evento y que OSIPE (Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico) envíe las listas a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado para que pueda preparar los maletines. Eso debe culminar el martes. Dependiendo de cuándo tiempo tome, puede ser que las pueda adelantar algo, dependo de que me den esas rutas”, explicó el presidente de la CEE.