La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) acordó abrir un proceso de candidaturas para la presidencia de la colectividad que estará activo desde el 8 hasta el 19 febrero, pero de no surgir candidatos o candidatas, el actual presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, sería ratificado como líder de la colectividad.

Sin embargo, de surgir una o varias personas que reten la candidatura de Dalmau Santiago, el PPD celebraría una votación de los miembros del Consejo General el 21 de marzo.

Un total de 27 de 36 miembros de la Junta llegaron a dicho acuerdo durante una reunión llevada a cabo hoy, jueves, en la sede la colectividad en Puerta de Tierra. El cónclave comenzó a las 5:50 p.m. y se extendió hasta poco después de las 8:30 de la noche, explicó a El Nuevo Día José Cruz, portavoz de prensa del PPD.

“Si no surge otro candidato además del señor Presidente del Senado (Dalmau Santiago), pues la Junta de Gobierno lo ratificaría como presidente del PPD. Pero, de surgir uno o varios candidatos, se abriría un proceso de votación en el mes de marzo y le correspondería votar a los miembros del Consejo General, que es el segundo organismo rector del partido”, resaltó Cruz vía telefónica.

Cruz añadió que cuatro miembros de la Junta de Gobierno se excusaron de la reunión: Victoria Muñoz Mendoza, Joe Román (expresidente de la Asociación de Alcaldes), Jesús Torres Pérez y Antonio Faz Alzamora. El portavoz no reveló, al momento, los nombres de los restantes cinco miembros de la Junta que no asistieron a la reunión.

Entretanto, Cruz sostuvo que, sin importar si personas se postulan o no para la presidencia del PPD, los miembros del Consejo llevarán a cabo una votación el 21 de marzo.

“Si se postulan uno o más candidatos, pues votarían para elegir al presidente del partido y para llenar las vacantes dentro de la Junta de Gobierno. Pero de no surgir candidatos, votarían de todas maneras para llenar esas vacantes. Vamos a designar servicarros en los ocho distritos para que los delegados puedan votar sin tener que viajar a San Juan para asistir a una reunión”, añadió Cruz.

Además del tema de la presidencia de la colectividad, en la reunión también se presentó el informe financiero del partido, los gastos de campaña y trabajos de reorganización, datos que, según Cruz, son rutinarios luego de la celebración de unas elecciones generales.

En cuanto a las expresiones de la vicepresidenta de la colectividad y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, de que fue objeto de presiones y de una campaña de boicot ante su deseo de asumir la presidencia del partido, Cruz resaltó que el tema no fue discutido en la reunión.

“Muchos líderes del PPD se expresaron hoy sobre el tema ante los periodistas que estuvieron allí. Como institución no hay ninguna expresión, pero en lo individual, muchos de ellos se expresaron mientras iban llegando (a la reunión). No fue un tema de discusión, fueron preguntas en lo individual al liderato que llegaba. La vicepresidenta Maldonado estuvo en la reunión y participó”, enfatizó Cruz.

Maldonado se retiró hoy, jueves, de la contienda para presidir la colectividad tras alegar que fue objeto de una campaña de boicot y de presiones por miembros de la cúpula de la Pava.

“Lamentablemente, desde que anuncié que aceptaba el reto, comenzó una campaña activa de parte desde del liderato para convencer al senador José Luis Dalmau Santiago para que asuma la presidencia como una determinación exclusiva de la la Junta de Gobierno, cuando lo justo y democrático debe ser abrir el proceso al pueblo popular”, dijo la alcaldesa en declaraciones escritas.

“Se han generado presiones de todo tipo, de empleos, contratos y asignaciones a posiciones en el gobierno y en el partido. Ese no es el PPD al que yo aspiro, retiro mi intención de presidir, pero mantengo la vicepresidencia porque hay que dar la batalla para transformar el PPD. El mensaje claro y contundente que dio el electorado en noviembre pasado no ha sido entendido por gran parte del liderato. Por eso es que ya el PPD no es opción para tantos populares que han abandonado la colectividad. Por eso es que tantos jóvenes no ven al PPD como opción de futuro. Esa es una verdad que hay que aceptarla, para poder transformarla”, sentenció.