El Código Electoral no establece que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tendrá un presidente y un presidente alterno ambos en funciones al mismo tiempo por lo que la nueva presidenta alterna, Jessika D. Padilla Rivera deberá trabajar como asistente de Francisco Rosado Colomer, opinó el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Guillermo San Antonio Acha.

“La ley no le reconoce al presidente alterno facultades adicionales a las del presidente. El presidente alterno, su única función en ley, es sustituir al presidente en caso de su ausencia. Así que toda acción de personal, toda contratación, todo lo que la ley le atribuye al presidente, solo él tiene autoridad para hacerlo”, puntualizó San Antonio Acha.

El excomisionado agregó que las funciones del presidente, mientras lo haya, son indelegables.

“Ella (Padilla Rivera) no puede tomar decisiones por él, que tiene la autoridad porque la ley no contempla que los dos estén en funciones simultáneamente”, dijo.

El lunes los comisionados electorales, por unanimidad, escogieron a Rosado Colomer como presidente de la CEE y a Padilla Rivera como presidenta alterna. Ambos son jueces. El Código Electoral establece que ambos cargos serán ocupados por personas “mayores de edad, jueces del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal General de Justicia, domiciliados en Puerto Rico a la fecha de su nombramiento, electores calificados, de reconocida capacidad profesional, tener probidad moral y conocimiento en los asuntos de naturaleza electoral”.

La legislación indica que “cuando el presidente alterno deba actuar como presidente debido a la ausencia temporera de este, ejercerá todas las facultades y deberes que esta ley le otorga al presidente y ocupará la presidencia hasta la reinstalación del presidente. En caso de ausencia temporera del presidente, esta no excederá el término de 30 días calendarios consecutivos”.

El Código Electoral también enumera las funciones y deberes del presidente, pero no las del presidente alterno, que supone labora ante la ausencia del primero.

En entrevista con El Nuevo Día, Rosado Colomer y Padilla Rivera dijeron que trabajarán en conjunto y activamente para sacar adelante las elecciones generales.

Padilla Rivera dijo que “las funciones, deberes y responsabilidades son de ambos”. Sostuvo que habló con el presidente de la CEE para delegar funciones y “agilizar los procesos”.

“Vamos a estar trabajando en equipo, de la mano”, indicó.

Pero San Antonio Acha entiende que el Código Electoral no permite que el presidente de la CEE delegue sus funciones.

“Yo me imagino que ella (Padilla Rivera) actuará como una ayudante especial, que no tiene autoridad en ley y es ayudante del funcionario. Me parece que ella puede actuar de esa manera, pero la única figura con autoridad en ley en la Comisión es el presidente”, reiteró.

Agregó que ambos pudiesen participar de las reuniones del pleno de la CEE, pero las resoluciones las firmaría el presidente. Rosado Colomer, a preguntas de este diario, dijo que estudia el Código Electoral porque dice que la presidenta alterna “es ex oficio, pero tiene participación de voto” en las reuniones.

“Han querido proyectar -como hay mucha ansiedad entre el pueblo- que es un equipo de trabajo, que le van a meter mano y van a hacer todo el trabajo. Eso positivo para Puerto Rico”, dijo el ex comisionado electoral del PPD.

“El reto va a ser cómo ellos van a trabajar, que ella puede ser de mucha ayuda y puede ayudar y enrollarse las mangas porque trabajo por hacer hay mucho. Pero en la formalidad, él es el presidente”, agregó.

Recalcó que para los comisionados electorales el concepto opera de forma igual. Cada partido tiene un comisionado en propiedad y un alterno. “No es que el partido tiene dos comisionados. Es que asume ese rol cuando el comisionado no está. Es un asistente”, sostuvo.