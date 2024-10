“La vida privada de cada político se tiene que respetar”: se expresa Javier Jiménez tras altercado entre César Vázquez y Jenniffer González

“Lo que me dice César es que él se acercó a un grupo para dialogar sobre una de las preguntas relacionadas con el Congreso y cuando él se estaba retirando la comisionada le increpó sobre lo que había dicho en una ocasión, en el pasado, y ahí comenzó el altercado”, dijo el presidente de Proyecto Dignidad y candidato a la gobernación, Javier Jiménez , en un aparte con algunos medios de comunicación en la sede del partido.

Cuestionado sobre la versión ofrecida por la comisionada residente, quien alega lo opuesto, y si se aparta de ese señalamiento sobre viente subrogado, Jiménez fue enfático al responder que “la vida privada de cada político se tiene que respetar. El político es uno y la familia no tiene que ver nada con la política”.

”Yo siempre he creído en ese respeto. Así que, eso de que es un vientre subrogado, no es subrogado, que sé yo qué, esos son problemas individuales del ser humano. Nosotros creemos en la libertad del ser humano para escoger lo que quiera para su vida. El ser humano es dueño de su destino”, agregó el también alcalde de San Sebastián.

“Lo trata de traer diciendo que las mujeres de Proyecto Dignidad se tienen que sentir indignadas, (pero) para nada, nosotros somos un partido de ley y orden y de respeto”, insistió el líder de Proyecto Dignidad, quien recordó que estas expresiones no son de ahora.

“Eso fue en un programa de radio, en una entrevista, que César hizo unos planteamientos y en aquella ocasión nosotros hicimos nuestro comunicado. Vuelvo y digo, lo que tú hagas con tu vida particular, yo no me meto en eso y la política pública de Proyecto Dignidad (apoya) el derecho a la libertad del ser humano”, dijo Jiménez.