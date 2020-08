A 68 días para que se efectúen las elecciones generales, los atrasos que ya enfrenta la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para ordenar la impresión de papeletas y las dificultades que enfrentará para procesar las solicitudes de voto adelantado y voto ausente son muestras suficientes para que expertos en materia electoral y comisionados electorales no descarten que sea imperativo repautar el evento del 3 de noviembre a una fecha posterior en el mismo mes.

A todo esto se suma que el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, afronta seis querellas para reclamar su destitución, aún no se ha terminado el escrutinio general primarista y, mientras tanto, está latente la posibilidad de que un evento atmosférico o la pandemia del COVID-19 siga afectando más el calendario electoral.

“La fecha se puede cambiar porque la Constitución no establece fecha fija (para las elecciones). Solamente dice (en su Artículo IV Sección 4) que debe ser en noviembre”, dijo el abogado constitucionalista, Carlos Ramos.

Advirtió, sin embargo, que ya existe un debate público entre quienes argumentan que cambiar la fecha no es viable porque el día de las elecciones también se elige a un funcionario federal: el comisionado o comisionada residente en Washington, cuya elección no se puede posponer.

“Yo entiendo que eso puede ser superado porque creo que es un asunto de cómo interpretar los estatutos que restringen esa decisión”, apuntó Ramos.

Para cambiar la fecha de las elecciones, la gobernadora Wanda Vázquez Garced tendría que convocar a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria, ya que están en receso, para posponer la fecha del 3 de noviembre dispuesta en el Código Electoral.

Ayer, a preguntas de este medio, La Fortaleza informó escuetamente que la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones “no se ha contemplado”.

“Es hora de que se empiecen a mover. Las elecciones no tienen que ser el 3 de noviembre porque no lo dice la Constitución, es el Código Electoral. Por primera vez, yo creo que no se puede el 3 de noviembre” dijo el exsenador y excomisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Eudaldo Báez Galib.

Puntualizó que múltiples factores se suman para hacer concluir que la CEE no podrá cumplir con la fecha del 3 de noviembre, un asunto insólito en la historia política de la isla. Ya el 9 de agosto fue necesario posponer las primarias.

El factor más importante es que aún la CEE no tiene las papeletas, que son necesarias para iniciar una cadena de eventos, como las pruebas de logística y precisión para programar las máquinas de escrutinio electrónico, hacer simulacros y, posteriormente, el embalaje de maletines.

“Entiendo que deberíamos estar pensando en entrar en un proyecto (de ley) para, por lo menos, hacer las elecciones el último martes de noviembre”, sugirió el exrepresentante y ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Francisco “Junior” González.

“Ya deberían estar trabajando en eso y no perdiendo el tiempo en tonterías. Estamos en la fase de quién empuja más, quiénes tienen más control. Esto es una situación que afecta al pueblo puertorriqueño, que resuelvan la situación electoral de Puerto Rico”, sentenció, al destacar que expertos en materia electoral, de todos los partidos políticos, se han ofrecido para ayudar a la CEE, pero “nadie nos llama”.

“Estamos ahí viendo pasar el tiempo y esperando que los cedros del Líbano caigan. Habemos personas de todos los partidos comprometidas”, dijo González.

Los entrevistados indicaron que la agenda de la Legislatura debe también incluir enmiendas al Código Electoral, aprobado el 20 de julio, para quitarle camisas de fuerzas a la CEE con las que ahora no puede cumplir.

“A la luz de la información que se ha hecho pública sobre la situación administrativa y económica de la CEE y la realidad de una pandemia -que de ampliarse los contagios dentro de la entidad- el cuadro que yo veo es tétrico”, dijo el expresidente de la CEE, César Vázquez.

“No soy persona de posponer los asuntos que hay que atender. A través mi vida profesional así lo he demostrado, especialmente cuando presidí la CEE, pero hay que ser realista y tal como dije para las primarias: tienen que tomarse decisiones drástricas, pero mirando al bienestar de la confianza que tiene que tener el resultado final de una elecciones generales en Puerto Rico”, agregó.

Precisó que una decisión drástica es acudir a la Legislatura y pedir enmendar la fecha de las elecciones y mirar, con detenimiento, las fechas que fija el Código Electoral con las que no se puede cumplir.

Ayer, al preguntársele a cada uno de los presidentes de partidos políticos si apoyaban que se convoque una sesión extraordinaria para cambiar la fecha de las elecciones, solo el líder del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, respondió contundentemente que “no”. Los demás refirieron las preguntas a sus comisionados electorales.

Papeletas se quedan en la isla

De entrada, la CEE ya incumplió con tres fechas. De acuerdo con el calendario electoral, el escrutinio general primarista debió comenzar el 19 de agosto y el 20 de agosto la CEE debió ordenar la preparación de papeletas oficiales y de muestra. Además, 100 días antes de las elecciones, la CEE debió finiquitar la selección de colegios de votación.

Al momento de publicación de esta nota, el secretario de la CEE, Ángel Luis Rosa, no pudo certificar a este medio que se había enviado la orden de compra a la imprenta Printech, la misma que tuvo a su cargo la impresión de las papeletas para las primarias presidenciales demócratas ya las primarias locales.

Tras una reunión efectuada el miércoles, el pleno de la CEE desistió de imprimir la papeleta del plebiscito en Estados Unidos porque resultaba ser un proceso muy complicado. Por ende, las cuatro papeletas serán impresas por Printech.

La imprenta demora cinco semanas en imprimir papeletas, pero se comprometió a hacerlo en cuatro semanas. Traer el papel desde Canadá toma ocho semanas, pero el propietario de la imprenta, Orlando Fiallo, le dejó saber a la CEE que tiene papel remanente de las primarias locales, dijo Rosa. Con ese papel se pudiese comenzar la impresión de papeletas.

“Se está esperando que la Comisión termine el escrutinio y ponga la orden para ver lo que se puede hacer”, dijo abogado de la empresa Printech, José A. Fusté.

La imprenta también aguarda porque se le paguen los trabajos previos.

“El principal problema es que no le pagaron. Le deben $1.5 millones”, dijo el comisionado electoral del PPD, Nicolás Gautier.

Hoy, la CEE tendrá una segunda reunión con personal de Printech para saber qué términos pueden ofrecer para la impresión de las papeletas.

Printech deberá imprimir 11,605,250 papeletas. El comisionado electoral alterno de Proyecto Dignidad, Juan M. Frontera Suau, dijo que la imprenta propuso imprimir 300,000 papeletas en 34 días.

“Eso no deja margen a ningún error, a que se vaya la luz, a que venga una tormenta u otro problema que pueda surgir”, dijo.

A este escenario se añade que tanto en la esfera federal como en la estatal, se mantienen pleitos en los que se impugna la constitucionalidad del plebiscito de status que se llevará a cabo el mismo día de las elecciones.

“Hasta que un tribunal no decida, no pueden imprimir papeletas”, dijo Báez Galib.

Agregó que si la CEE se ve obligada a posponer la fecha de las elecciones, se podrían beneficiar aquellos candidatos con mayor cantidad de recursos económicos porque siguen haciendo campaña.

También, dijo, se beneficiarían candidatos que al 3 de noviembre no tengan todos los funcionarios de colegio porque tendrían tiempo adicional para la búsqueda.

Atrás el escrutinio

El escrutinio de las primarias debe terminar, de acuerdo con el Código Electoral, 15 días después del evento electoral, término que se cumple el 31 de agosto. Esta fecha no contempla las impugnaciones que pueda surgir.

Ni el PNP ni el PPD han concluido el escrutinio, proceso que se se ha visto afectado por contagios con el COVID-19 y los vaivenes que le imponen los fenómenos atmosféricos en plena época de huracanes, el más reciente la tormenta Laura.

Ayer mismo, el secretario de la CEE informó que se reportaron casos adicionales positivos al virus y que debían enviar empleados a hacerse las pruebas.

“Los subsecretarios se eliminaron con el nuevo Código Electoral, vamos a ver cómo hacemos. Está apretado, pero se va a hacer el esfuerzo”, dijo Rosa.

“Desde la semana pasada le hemos pedido al presidente que se pongan fechas límites para cada cosa y otra de las estrategias ha sido que, en consenso, hemos tomado muchas de las decisiones y ahí el presidente tiene que actuar de inmediato”, sostuvo la comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago.

El presidente de la CEE no estuvo disponible ayer para entrevista y no lo ha estado hace más de una semana.

Dávila Rivera enfrenta ya seis querellas que son atendidas por un trío de jueces seleccionados de manera aleatoria por del Tribunal Supremo. A Dávila Rivera se le imputa negligencia en el desempeño de su trabajo por el caos que hubo el pasado 9 de agosto que provocó la cancelación de las primarias y sus acciones subsigientes que supuestamente han impactado el calendario electoral de las elecciones generales.

Ayer, el presidente de la CEE fue increpado en una reunión por una resolución que adoptó respecto al voto adelantado y el voto ausente que partía de “información incorrecta”, denunció el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.

“No se incluyó en ese desacuerdo las opiniones de cuatro de los cinco partidos políticos. El PNP cree en el voto por correo. Los otros cuatro partidos creemos en que se envíe la papeleta por correo, pero que el elector acuda en días previos a las Juntas de Inscripción Permanente a entregar la papeleta”, explicó Aponte.

Los comisionados temen que el voto por correo se preste para el fraude electoral si no se establecen medidas rigurosas de fiscalización.

Los cinco comisionados han expresado públicamente que la CEE no está preparada para atender los miles de votos adelantados y votos ausentes que se espera para las elecciones generales porque el nuevo Código Electoral aumenta la categoría de electores que los puede solicitar e incluso permite que voten por correo.

El secretario de la CEE dijo que de las cartas que envían a los electores son devueltas en un 65%.

Esa pugna sobre la preparación para atender el voto adelantado y el ausente debe ser resuelta antes de las elecciones. También está sobre la mesa si los comisionados electorales comenzarán ya a actuar para, en consenso, buscar un presidente alterno, en caso de que Dávila Rivera sea destituido.

“Eso tiene más relevancia con todas las querellas que tiene el presidente y viendo el desenlace de su gestión en la agencia”, sostuvo el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín.