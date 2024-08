Legislador del PPD refiere a agencias federales posibles irregularidades en la Administración de Vivienda Pública

Un informe, divulgado a finales de julio por la OIG, reveló posibles irregularidades en el uso de más de $7.8 millones relacionados con ganancias obtenidas, supuestamente, por el contratista que administró el referido programa, un asunto que López Arrieta le atribuyó a la “falta de compromiso” de la AVP y a que la agencia no estableció los parámetros para el manejo del contrato.

“No solo es alarmante que este contratista obtuviera $7.8 millones en ganancias y que la AVP no estableciera los requisitos mínimos para eso, sino que hay sobre 878 casos de fraude confirmados de este programa que, prácticamente, representan $2.8 millones ”, señaló el candidato.

De otra parte, Fourquet dijo que, a nivel legislativo, iniciará una investigación desde la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara , la cual preside. “Tenemos la capacidad y la atención de dar una adecuada fiscalización a estos asuntos que, al final del día, redundan en beneficio a nuestra gente, en la calidad de nuestros viejitos, de nuestra gente más vulnerable”, expuso el legislador, quien no descartó la celebración de vistas públicas.

Reaccionan a señalamientos

No obstante, dijo que acogerán una recomendación de la OIG para que se cree un mecanismo a través del cual establezcan márgenes de ganancias. “No significa que haya una ilegalidad, sino que insta a que se adopte un proceso sobre eso. No conozco una agencia con esa limitación, pero lo vamos a trabajar con ella como parte de ese plan de acción correctiva”, anticipó Rodríguez.