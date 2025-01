Legisladores electos del PIP por la Ley de Minorías critican proceso atropellado en la CEE

Por su parte, Aponte Berríos señaló que el secretario de la CEE, Rolando Cuevas, solicitó ayer, jueves, a los comisionados electorales que acudieran a firmar la certificación de resultados de Molina, sin explicar por qué dicho proceso no se completó antes. “Para mí, el gran error es que, cuando el secretario (Cuevas) firma un documento que estaban todos los legisladores, si te fijas, ahí no estaba Eliezer. Yo no acabo de entender por qué no estaba Eliezer ahí”, cuestionó el comisionado del PIP.