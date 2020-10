La mayoría de los candidatos a la gobernación repudiaron ayer los altos salarios en la Asamblea Legislativa y coincidieron en que, de resultar electos el 3 de noviembre, impulsarían distintas medidas para atender ese asunto.

Los sueldos en el Senado y la Cámara de Representantes fueron revelados por orden del juez Anthony Cuevas Ramos ante una demanda presentada por la candidata a representante por el Distrito 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados Rodríguez.

En la Cámara, la remuneración más alta es de $12,500 mensuales para el exrepresentante José “Nuno” López, quien ahora es ayudante del presidente de ese cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez.

En el Senado, quien más devenga es la directora de la Oficina de Asuntos Federales, Sociales y Económicos en Washington D.C., Carmen Feliciano Márquez, con $13,730 mensuales.

Entre las medidas mencionadas por los candidatos a la gobernación, figura legislar para poner fin a las altas remuneraciones, establecer acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como mecanismos de transparencia que permitan al pueblo conocer cuánto gana cada persona que labora en la Asamblea Legislativa.

Pedro Pierluisi

Aunque como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) es el líder político de la mayoría legislativa, limitó sus expresiones a cómo atendería prospectivamente los elevados salarios, y no comentó sobre la controversia actual. “Mis propuestas incluyen poner en práctica en el gobierno un plan de clasificación y retribución uniforme con escalas salariales. Es lo que recomiendo y lo que promoveré que se haga en las tres ramas de gobierno”, dijo en declaraciones escritas. Concluido el “Debate Decisivo” el pasado jueves, dijo: “Yo no soy incumbente. No puedes decir que estoy en la administración, cuando yo no estoy. Es una administración identificada con el PNP, pero las personas responden por sus propios actos”.

Carlos Delgado Altieri

Deploró la “discreción total a la hora de asignar salarios con fondos públicos”, lo que, según dijo, “tiene que terminar”. “Muchos de los salarios revelados son injustificados y son una afrenta al servidor público sujeto a un plan de clasificación y retribución”, dijo. Se comprometió a mantener pública esa información. “Es necesario reducir el grado de discreción que tiene el legislador para asignar un salario. Estoy de acuerdo con que la próxima Legislatura popular ejecute un plan de clasificación y retribución claro para los empleados de confianza. Deben existir topes, así como requisitos de cualificación para las distintas posiciones. No hay razón para que esto no se pueda hacer”, dijo.

Alexandra Lúgaro

“Hemos visto en las ramas legislativas cómo un grupo de personas ha obtenido unos puestos con unas compensaciones sumamente altas sin tener los méritos para ello. Con la misma pala política que intentamos destruir, estas personas ocupan unas posiciones donde son muy borrosas las funciones que ejercen”, afirmó. Condenó que los partidos de mayoría mantengan “silencio total”. Mediante lo que llamó la ley “Rescate”, dijo, presentará medidas para detectar la corrupción, el nepotismo, eliminar las dispensas, poner topes salariales a los secretarios de agencias y evitar la puerta giratoria, entre otras cosas. “El mayor mal en nuestro gobierno es la corrupción, y Victoria Ciudadana vino a cortarla de raíz”, sentenció.

Juan Dalmau

Le resulta “indignante que hay asesores que se ganen -en menos de dos meses- el salario de un año de un maestro”. “Particularmente, cuando no muestran tener destrezas especiales o conocimiento particular que justifique un salario de esa naturaleza. El país está en quiebra solo para el pueblo, pero hay unos pocos para los que el país parece no estar en quiebra”, sostuvo. De ser electo, dijo que impulsará legislación para crear “escalas salariales y clasificaciones adecuadas para los trabajos en la Asamblea Legislativa, que se limite la contratación externa y que no pueda un ayudante tener un salario mayor que el propio legislador”. Si la Legislatura no lo aprueba, “los combatiría en los tribunales”.

César Vázquez

“Creo que hay sueldos que están un poco inflados, obviamente sin conocer la complejidad de las labores que realizan. La Legislatura tiene una libertad a la hora de reclutar que no tiene el Ejecutivo, excepto para puestos de confianza”, dijo. Agregó que Proyecto Dignidad ya tiene el compromiso de sus candidatos para que haya transparencia. “Creemos que los sueldos deben ser en comparación con lo que se gana el resto de nuestro gobierno”, puntualizó. “La Legislatura es un cuerpo que tiene autonomía para establecer las reglas de su funcionamiento y aquellos que dicen que van a poner un tope no le están diciendo la verdad al pueblo porque tal cosa (ese poder) -en términos constitucionales- no lo tienen”, dijo.

Eliezer Molina

El candidato independiente a la gobrenación no contestó varias llamadas telefónicas y mensajes de texto de este diario para que comentara sobre este tema.