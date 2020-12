Decenas de electores, desde el interior de sus vehículos, realizaron hoy, martes, una manifestación frente coliseo Roberto Clemente, donde se lleva a cabo el escrutinio general para repudiar y demostrar su indignación por las irregularidades que han trascendido con el voto adelantado y el voto ausente que supuestamente condujeron al fraude electoral.

“El objetivo de esta manifestación es poner en evidencia el descontento de la ciudadanía puertorriqueña frente a lo que entendemos es un fraude electoral. Entendemos que las irregularidades de la Unidad 77 llegan al punto de quitar la legitimidad de, por lo menos, lo que ha sido el escrutinio para San juan. No hay nada más evidente que eso”, dijo Raquel González, portavoz de la manifestación que se organize bajo el nombre de “Comité Ciudadanía por la Transparencia Electoral”.

En la manifestación, dijo González, participaron personas de la comunidad artística, el sector religioso y de diferentes denominaciones políticas.

González atribuyó al Código Electoral, aprobado en junio pasado, el germen de los problemas que han ocurrido con el voto adelantado y el voto ausente. Durante las elecciones generales, más de 220,000 personas solicitaron voto ausente y voto adelantado, una cantidad sin precedentes en la historia politico electoral de la isla.

Sin embargo, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no ha podido manejar de manera adecuada estos votos que aún continúan contándose. El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, reconoció que ese voto fue manejado de forma “negligente”.

Los comisionados electorales han reconocido que hubo irregularidades con las solicitudes de estos votos. Además se reportó la aparición de decenas de maletines de voto adelantado que no fueron custodiados correctamente y persiste el descuadre en las actas.

“Vemos lo que es una preparación que viene desde el Código Electoral que creó unas condiciones para que el partido de gobierno -en este caso el PNP- tuviera control sobre las elecciones y pudiera en un momento como este decir unilateralmente a quién se certifica. Lo vemos como un atentado directo al proceso electoral puertorriqueños. Somos ciudadanos bien descontentos con ese evento”, afirmó González.

A parte del grupo se le permitió entrar al estacionamiento del coliseo por la entrada ubicada en la Avenida Domenech, pero luego la Policía estatal impidió la entrada de más vehículos. Esto obligó a los manifestantes, que llevaban banderas de Puerto Rico en sus respectivos vehículos, a cambiar la ruta y llegar hasta la Avenida Roosevelt para ubicarse en la entrada principal del coliseo, que estaba cerrada.

González dijo que los remedios posibles para lidiar con los problemas del voto adelantado incluyen su anulación, celebrar una votación nueva en San Juan o que se provean listas certeras de solicitudes y electores que votaron usando ese mecanismo.

“Según dice la CEE, no se sabe qué votos ahí son válidos y cuáles no y lo que sabemos es que hay mas de 6,000 votos por encima de la gente que votó. Eso es solo San Juan. No podemos tener un candidato que ascienda al poder cuando la ciudadanía sabe que los votos obtenidos son cuestionables”, aseveró.