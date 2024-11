Manuel Natal cierra campaña con recorrido en bicicleta para visibilizar su plan en San Juan

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

El candidato de la alianza entre el MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño enfatizó que deseaban realizar un cierre de campaña diferente, familiar y en armonía con el ambiente. El equipo alquiló bicicletas para que quienes no tuvieran una también pudieran participar, incentivando la actividad física.

“ Tenemos el compromiso de ver la infraestructura existente y discutir lo que pudiera ser, si tenemos una administración municipal que tenga un compromiso con los medios de transporte alternativos. Necesitamos calles que no les pertenezcan única y exclusivamente a los vehículos privados , en donde se pueda caminar y usar bicicletas. Queremos que sean inclusivas para todas las personas, incluyendo con diversidad funcional” , enfatizó Natal a los simpatizantes.

A la actividad, llegó Gonzalo Cobo con su hija universitaria porque “Puerto Rico necesita un cambio”. “Necesitamos más espacios (para correr bicicletas). Algunas áreas son seguras, como el Condado y el Viejo San Juan, pero, una vez se llega (al Fortín) San Cristóbal, ya no hay facilidades para correr. Es increíble la negligencia que ha habido con el paseo lineal del Parque Central, que lleva años completamente destruido. Se pueden hacer muchas cosas por mejorar la actividad física de la gente” , enfatizó el sanjuanero.

Cerca de este simpatizante, se encontraba Matilde Menchaca Roig, ciclista de 71 años, lista para arrancar el recorrido con Natal. “Las vías están fatales, hay muchos hoyos y no hay suficientes ciclovías para ir seguros. Los carros ni los camiones respetan las ciclovías, y nos vemos obligados a usar el carril de los automóviles. Me parece buenísima esta actividad porque no todos los días pasamos por esas calles”, expresó.