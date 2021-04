La Asamblea Nacional del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) estará ratificando mañana las candidaturas de Manuel Natal y Roberto Pagán a las dos posiciones más altas de la colectividad.

Natal, excandidato a la alcaldía de San Juan por el partido y Pagán, quien es sindicalista, compiten sin retadores, por lo que la elección de ambos está asegurada. Natal aspira a convertirse en coordinador general y Pagán a subcoordinador.

De esta forma, se concreta la salida de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, quien hasta ahora ha sido la única presidenta del organismo. Esa posición es la que se convertirá en coordinador general. La posición de subcoordinador general también es de nueva creación.

Rivera Lassén y Natal compiten para posiciones de delegados nacionales.

“He estado desde el principio y me había comprometido con MVC a tener la presidencia y llevarlo hasta donde estamos. Ahora soy portavoz en el Senado, presido una comisión en el Senado y no tengo problema con hacer esa transición”, dijo Rivera Lassén a El Nuevo Día.

Eva Prados Rodríguez, quien aspiró sin éxito a la Cámara de Representantes por el Distrito 3 de San Juan, busca ocupar una de las 11 posiciones de Delegados Nacionales en el Consejo Ciudadano Nacional. Según indicó la candidata en entrevista con El Nuevo Día, un total de 19 personas se han postulado.

La asamblea se celebrará de manera virtual, pero el liderato estará presente en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. El evento es mañana, domingo, a las 11:00 a.m. y representa la segunda parte de la Asamblea Nacional que inició el 14 de marzo, también de forma virtual.

El evento será transmitido en la página de internet de Facebook de MVC.

En la primera parte de la asamblea se escogieron los 100 representantes distritales al Consejo Ciudadano Nacional. Con esta elección de 11 delegados y las posiciones de Natal y Pagán se estaría completando el proceso.

Además, de Natal y Rivera Lassén, también aspiran como delegados nacionales: María T. Beauchamp Pagán, Mariana Nogales, Manuel Alonso, José Bernardo Márquez, Rafael Bernabe, Santiago Rodríguez, Marvin Pérez Martínez, Annette Jiménez, José Alejandro La Luz, José Alberto Colón Rodríguez, Olvin Valentín, Jerohim Ortiz, Menchaca, Prados Rodríguez, Ramón Ortiz Erazo, Christine Quiñones Torres, Alice Pérez Fernández y Rosa Seguí.