“Más de lo mismo” para Pedro Pierluisi la propuesta del PIP de hacer una asamblea constitucional de status

“Es más de lo mismo. Ya lleva ese partido, el Partido Independentista, ha estado sugiriendo que eso se lleve a cabo. Lo mismo, entiendo, que ha hecho en el pasado el Movimiento Victoria Ciudadana . No veo mayor cambio en la propuesta. En mi caso, y lo he dicho anteriormente también, pienso que lo más importante es que el pueblo se exprese sobre el tema del status, y pienso que es preferible que lo haga directamente, sin intermediario ”, sostuvo Pierluisi.

“ Obviamente, el plebiscito no vincula al Congreso , eso es así. Pero es importante que el Congreso y el mundo conozcan cuál es el sentir de nuestro pueblo en cuanto a estas tres opciones no territoriales, no coloniales . Así que, con el mayor respeto al liderato tanto del Partido Independentista como del Movimiento Victoria Ciudadana, esa es su propuesta, pero la mía, que surge de una ley debidamente aprobada, es otra alternativa para atender el asunto del status. Es válida”, subrayó el mandatario.

“Primero, ese escenario yo pienso que no se va a dar, y a mí no me agrada estar contestando preguntas hipotéticas, porque lo que generan es controversia innecesaria. Pero voy a hacer una expresión general. Las sillas no se dejan vacías, los espacios se ocupan, en la política en general, pero más importante aún en el asunto del status. El que tiene un ideal de status tiene que defenderlo”, expresó.