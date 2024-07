Jenniffer González sobre asamblea de status propuesta por el PIP: “Juan Dalmau aparentemente piensa que la gente no es lo suficientemente inteligente”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Juan Dalmau, aparentemente, piensa que la gente no es lo suficientemente inteligente y sabia para saber votar por opciones no territoriales en el plebiscito y prefiere que un grupito de personas sean las que decidan por todo un pueblo. A él, le digo que nuestro pueblo es sabio, nuestra gente sabe cómo votar y, en Puerto Rico, no se hacen las cosas como en Nicaragua, Venezuela o Cuba, donde unos pocos deciden por el resto”, manifestó González a través de redes sociales.