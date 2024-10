Medios estadounidenses e internacionales reseñan el endoso de El Nuevo Día a Kamala Harris

De otro lado, los portales de noticia estadounidenses The Hill y The Huffington Post reseñaron el apoyo del medio hacia la aspirante republicana.

The Hill destacó que se trata del segundo endoso del periódico en su historia, luego de que el diario respaldara al presidente Joe Biden de cara a los comicios electorales de 2020.

Mientras, The Huffington Post resaltó la solicitud a los puertorriqueños de la diáspora a votar por Harris en lugar de su oponente republicano.

“La política no es un chiste y esconderse detrás de un comediante es de cobardes (...) Trump mantiene por años un discurso de desprecio y desinformación contra la isla que revela una obsesión y desdén hacia un pueblo que no tiene el poder del voto para defenderse, ya que los tres millones de ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico no podemos votar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, sí pueden votar los otros cinco millones que viven en Estados Unidos, a los que también tildaron de basura”, escribió Ferré Rangel.