Horas antes de que se reúnan con el gobernador Pedro Pierluisi en Washington D. C., dos de las delegadas por la estadidad, Melinda Romero y Elizabeth Torres protagonizaron hoy, miércoles, un intercambio escrito por las redes sociales que, a todas luces, es la crisis más profunda que, hasta ahora, ha enfrentado el grupo electo.

Mediante un tuit, Torres contestó a la acusación de Melinda de que no hacía “nada” por cumplir con su faena de abogar por la estadidad para Puerto Rico. Además, Torres reveló que hoy, miércoles, se produciría la reunión de los cabilderos con el gobernador que está en la capital federal.

De hecho, a petición de El Nuevo Día, la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prffa), Carmen Feliciano, confirmó que el cónclave será a las 6:00 p.m.

“Sé que algunos de ustedes no les gusta tener a una fiscalizadora en el grupo, alguien que busque la estructura, el orden y vele por los intereses del pueblo”, dijo Torres.

“Lee la fatula Ley 167. El gobernador no me nombró, no es mi jefe. Nos vemos en la tarde”, agrega Torres en el tuit bajo el nombre de @lapremisaEli.

Se refiere a la Ley 167 del 2020 que viabilizó la elección de seis cabilderos por la estadidad y que, desde entonces, ha sido cuestionada por la vaguedad de su contenido puesto que no establece una estructura clara de a quién responderían los funcionarios electos ni cuánto cobrarían. Esos, entre otros aspectos, debieron ser subsanados con un reglamento que luego fue diluido a unas guías.

/ Melinda Romero, exsenadora e hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zoraida Buxó, exsecretaria de Corrección, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (GFR Media)

El exgobernador Ricardo Rosselló, delegado congresional en la Cámara federal. Fue electo mediante nominación directa. (DAVID VILLAFANE/STAFF)

María Mayita Meléndez, exalcaldesa de Ponce, fungirá como delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Jorge A. Ramírez Portela)

Elizabeth Torres, delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

Romero no se quedó callada y contestó el mensaje de Torres.

“Cálmate y respira tú. Se fiscaliza con evidencia, no acomodaticiamente. Tienes 12 horas para poner bajo juramento tus denuncias. Te recuerdo que una persona que cobra un salario por no trabajar es corrupción. Ponte a trabajar porque con PREMISAS no te podrás justificar”, sostuvo la exsenadora.

Los delegados por la estadidad tienen una remuneración económica de $90,000 anuales más $30,000 para reembolso por sus gastos y están sujetos a la Ley de Ética Gubernamental, aunque hayan rechazado el salario asignado.

Romero acusó a Torres de no acudir a Washington desde julio, cuando comenzaron su trabajo los delegados por la estadidad. Alega que Torres no cumple con su encomienda y que utiliza el cargo para sus fines personales.

Entretanto, Torres ha confirmado que le pidió al gobernador un indulto para su compañero Edwin Domínguez, quien está en “encierro” domiciliario por violar una orden de protección a favor de una menor. Ha dicho que “hacer justicia no es un favor, es un deber”. Torres ha indicado, en su página de Facebook, que el primer ejecutivo hizo público el encuentro en el que pidió el indulto, pero no dijo la verdad.

“Y, aunque en la descripción de esa foto el gobernador escribió que ‘estábamos discutiendo asuntos de estatus’, algo que no es cierto, decidí ignorarlo y seguir enfocada. Allá cada cual con su consciencia”, manifestó.

Pierluisi, por su parte, dijo el martes que a raíz del encuentro personal con Torres está evaluando las restricciones a la libertad impuestas con el indulto, las cuales entendió como “onerosas” e incluyen el arresto domiciliario de Domínguez por dos años.