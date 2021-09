La delegada por la estadidad, Melienda Romero, auguró que habrá más personas o grupos que se sumen al pedido del organismo Jóvenes Demócratas de Puerto Rico que solicitan la destitución de Elizabeth Torres como integrante de la delegación congresional que aboga en el Congreso federal por la estadidad para Puerto Rico.

“El secretario (de Justicia) tiene la obligación de evaluar el documento que se le entregó y mi expectativa es que van a haber más documentos como ese. Quizás no necesariamente grupos, pero individuos, personas porque ha quedado evidenciado que (Torres) no tiene interés en participar de este proceso, que no cree en este proceso, según sus mismas palabras”, sostuvo Romero en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Ella dijo que el proceso (para cabildear por la estadidad) era un espejismo. Hay mucha gente que está bien molesta con eso porque si ella tomó un juramento para defender la estadidad si no va a cumplir con su responsabilidad no puede ocupar el puesto”, agregó.

PUBLICIDAD

Romero mencionó que aguardará por los informes que debe entregar cada cabildero al gobernador Pedro Pierluisi respecto al trabajo realizado para entonces decidir si acudirá a Justicia a contribuir con la solicitud contra Torres.

Previo a la solicitud de Jóvenes Demócratas de Puerto Rico, Romero acusó a Torres de no cumplir con su encomienda de abogar por la estadidad para la isla y la exhortó a dejar el cargo para que otra persona lo ocupe y cumpla con su responsabilidad. Tras las expresiones de Romero, Torres contestó por las redes sociales alegando que al grupo de cabilderos no le gustaba tener “una fiscalizadora” entre ellos.

Además, describió a la Ley 167-2020 como una “fatula”. Este estatuto viabilizó la elección de seis cabilderos por la estadidad y que desde entonces ha sido cuestionada por la vaguedad de su contenido puesto que no establece una estructura clara de a quién responderían los funcionarios electos ni cuánto cobrarían. Esos, entre otros aspectos, debieron ser subsanados con un reglamento que luego fue diluido a unas guías.

/ Melinda Romero, exsenadora e hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zoraida Buxó, exsecretaria de Corrección, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (GFR Media)

El exgobernador Ricardo Rosselló, delegado congresional en la Cámara federal. Fue electo mediante nominación directa. (DAVID VILLAFANE/STAFF)

María Mayita Meléndez, exalcaldesa de Ponce, fungirá como delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Jorge A. Ramírez Portela)

Elizabeth Torres, delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

La Ley 167-2020 es el respaldo legal que usa el grupo Jóvenes Demócratas de Puerto Rico para pedir a Justicia que destituya a Torres alegando que no cumple con el trabajo encomendado al ser electa cabildera por la estadidad.

El Artículo 12, llamado Deberes de los Delegados, de la Ley 167-2020 le concede autoridad al secretario de Justicia para destituir a un delegado por la estadidad.

“Luego de que sean certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, los delegados comenzarán sus funciones el 1 de julio de 2021. Una vez comiencen sus funciones, los delegados presentarán un informe cada noventa (90) días sobre sus gestiones al gobernador de Puerto Rico. El incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso, que podrá ser incoado por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento”, lee el estatuto.