Poco antes de las 3:00 p.m., cuando el centro de votación en la Escuela Intermedia Salvador Brau en Carolina ya había cerrado sus puertas, la funcionaria de colegio del Partido Nuevo Progresista (PNP), Griselle Hernández, vio pasar a una pareja que por cuarta vez regresaba a intentar registrar su voto durante el abortado proceso electoral de hoy.

Los funcionarios que se habían reportado al plantel desde las 6:00 a.m., o incluso antes, recibieron a eso de las 2:12 p.m., por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la instrucción de irse porque no iban a recibir las papeletas para poder llevar a cabo las primarias.

”Cuatro veces, fielmente. Cuatro veces vinieron. Ya a mí se me caía la cara de vergüenza al decirle que no había papeletas”, dijo la mujer cuando iba camino a su carro para regresar a su casa.

”La gente estaba molesta”, relató quien en ese momento esperaba saber si el próximo domingo se intentaría nuevamente llevar a cabo la elección.

PUBLICIDAD

Hernández dijo que a la Escuela Salvador Brau llegó una gran cantidad de gente de edad avanzada a ejercer su derecho al voto temprano en la mañana. Algunos se quedaban esperando y otros se iban para regresar más tarde, como la pareja que alcanzó a ver antes de marcharse.

En un recorrido por otras escuelas del municipio, El Nuevo Día observó que en la Lorenzo Vizcarrondo y la Gilberto Concepción de Gracia una pequeña cantidad de gente decidió esperar en las afueras noticias de lo que iba a ocurrir durante el día. Algunos permanecían allí porque se les iba a hacer muy difícil regresar. Otros habían regresado tras el intento fallido de la mañana.

La molestia y la indignación permeaba el ambiente en las escuelas visitadas.

”Esto es un abuso, de verdad. Un atropello a los ciudadanos”, afirmó Neftalí Alicea. “Deben de botar a to’ esa gente que está bregando en el sitio de las elecciones porque no están haciendo su trabajo”, continuó diciendo molesto el hombre de 66 años.

En la Escuela Superior Doctor Gilberto Concepción de Gracia, hasta donde llegó a votar, los funcionarios estaban dándole un número a las personas en el intento de establecer algún tipo de orden más tarde durante el día, cuando esperaban recibir las papeletas.

En la mesa del PNP, a eso de la 1:00 p.m. se habían repartido 97 números y en la del Partido Popular Democrático (PPD), 54. Pero esta cifra no refleja la cantidad de gente que llegó al plantel porque algunos, molestos, rompían el papelito y hubo quien no quiso llevarse uno.

PUBLICIDAD

Zorayda Cruz, expresó que la situación sin precedentes en estas elecciones no es casualidad.

”Ya yo lo que tengo es malicia. Yo lo que pienso es que esto es una truquería del gobierno para controlar el proceso de las elecciones. Para hacer que las personas se cansen, se angustien, se vayan y no vengan a votar”, dijo mientras se escuchaba a otra persona exclamar: ¡esto es un abuso!

Mientras, los alrededores de la Escuela Lorenzo Vizcarrondo se convirtieron en una especie de sala de espera porque varias personas aguardaban recibir alguna noticia acerca de las papeletas, con la intención de votar hoy.

Una mujer de 63 años que prefirió mantenerse en el anonimato contó que había llegado alrededor de las 9:00 a.m., se había ido a comer y caminar un rato y todavía a las 2:00 p.m. no tenía idea de cuándo iba a poder votar, pero no pensaba irse sin hacerlo.

”Este gobierno hay que sacarlo”, dijo sin disimular coraje. A su lado, varios esperaban con resignación, decididos a no dejar pasar la oportunidad de expresar su preferencia en las urnas.

A los que no deseaban esperar se les ofrecía la alternativa de dejar su número de teléfono para ser notificados cuando se pudiera celebrar el proceso primarista, algo que nunca ocurrió.