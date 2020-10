El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) presentó un recurso de revisión en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en el que pide se deje sin efecto una resolución del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el juez Francisco Rosado Colomer, que no permitió que se usen funcionarios de colegio de un precinto en otro precinto para fiscalizar el voto adelantado a domicilio.

El temor del MVC es que ese voto, al igual que el que se emitirá el elector por correo, abra la puerta al fraude electoral.

“Es demasiado. Es algo monstruoso todo lo que uno ve”, dijo a El Nuevo Día el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín.

El MVC entiende que la resolución del presidente de la CEE no procede y que en su determinación excedió sus poderes.

La resolución que cuestiona el MVC fue aprobada por Rosado Colomer el 12 de octubre tras una propuesta presentada por el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, que fue secundada por todos sus pares con excepción del que representa al Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez.

Ante ese disenso, Rosado Colomer debió resolver la propuesta de Gautier que consistía en permitir que funcionarios de un precinto pudiesen ejercer esa tarea en otro precinto como parte de las Juntas de Balance Electoral que deben ir, en rutas, a buscar los votos de los electores que solicitaron el voto a domicilio. Esos electores son los más voluminosos dentro del coto adelantado. Unos 105,371 electores solicitaron ese voto.

Rosado Colomer determinó que no daría paso a la propuesta por la que abogaban cuatro de los cinco comisionados electorales.

“Ante el desacuerdo de los comisionados debe adoptarse la posición que favorezca la fluidez de los procesos electorales del voto adelantado a domicilio y garanticen la pureza, la transparencia, seguridad, certeza, rapidez, accesibilidad y facilidad para los electores de manera costo eficiente, libre de fraude y coacción”, lee la resolución del presidente de la CEE.

Dispuso que en aquellas Juntas de Balance Electoral donde no haya dos funcionarios de colegio, “se autoriza a los partidos políticos a nombrar un observador de un municipio o de otro precinto siempre y cuando sean electores inscritos, activos y hábiles”.

“Seguimos no estando satisfechos. Entendemos que él (Rosado Colomer) excedió sus facultades y que hubo unas violaciones a los derechos que tienen los partidos políticos”, dijo Valentín.

“Nosotros entendemos que se excedió en su autoridad o sus poderes porque resolvió o pretendió resolver sobre algo que no había sido cuestionado. Él decidió el desacuerdo y un poco más. Trajo estos observadores. Eso nadie se lo preguntó. Además, intervino con las prerrogativas que el Código Electoral le otorga a los partidos. Establece unos criterios que básicamente enmienda los reglamentos. Dice que los observadores no tienen voz y voto y pueden hacer constar sus observaciones en el acta. Los reglamentos no pueden ser alterados a menos que sea por unanimidad”, agregó Valentín.

El presidente de la CEE cita en su resolución el Reglamento de Elecciones Generales y de Escrutinio General 2020 que “limita los miembros de la Junta de Colegio a electores activos del municipio de unidad electoral que trabajen”.

Pero ese reglamento no establece ese lenguaje. Más bien el reglamento dice “los miembros de la Junta de Colegio deberán ser electores activos del municipio”.

Valentín cuestionó por qué la oposición del PNP, secundada por el presidente de la CEE a que haya más fiscalización del voto adelantado a domicilio.