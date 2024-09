“No caigo en esas etiquetas”: Pedro Pierluisi rehúsa describir si la contienda electoral es entre derecha e izquierda

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

El gobernador Pedro Pierluisi recalcó este martes que no pedirá a sus seguidores que apoyen la candidatura de Jenniffer González , quien lo derrotó en primarias por la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) al máximo foro electivo del país, y rehusó precisar si la contienda electoral actual es entre bandos de derecha e izquierda, ya que no le gustan las “etiquetas”.

“Voy a hacer un voto íntegro, pero yo no soy quién para estar dictándole a los votantes cómo deben ejercer sus derechos . Yo estoy diciendo lo que yo voy a hacer, como penepé y como estadista… usualmente, los fieles siguen lo que hace a quien ellos apoyan”, dijo Pierluisi.

“Pero vivimos en una democracia de libertad, y esto no es cuestión de estar dando órdenes a derecha, izquierda y, menos aún, en un proceso eleccionario. Eso no funciona así”, agregó.

“Esas etiquetas nunca me han gustado…. siempre estoy buscando un balance en mis posturas. Trato de ser una persona moderada, buscando conciliar diferentes posturas. Así que yo no caigo en esas etiquetas” , dijo el mandatario, quien reconoció, sin embargo, que hay estadistas “conservadores” y “liberales”.

“En Estados Unidos, tenemos personas conservadoras, personas liberales, y todos tienen igualdad de derechos. Aquí, esa igualdad no la tenemos. Eso, para mí, va por encima de todo lo demás”, recalcó Pierluisi, quien no acudió a la convención del PNP el pasado fin de semana.

“Acción concertada” de los comisionados

“He visto una acción concertada de parte de la mayoría de los comisionados y comisionadas (electorales) para desacreditar el voto adelantado. Eso es un voto que mayormente lo utiliza la población de mayor edad, y he visto cómo consistentemente han estado criticando ese voto adelantado, cuestionando su seguridad, así que no me sorprende que la cantidad de votantes que solicitaron voto adelantado es menor que la que tuvimos en el año 2020″, dijo.