Ocho demócratas votaron con los republicanos en el acuerdo de cierre del gobierno: así lo explican

WASHINGTON - Los senadores demócratas -ocho en total- se enfrentaron casi instantáneamente a las críticas de los miembros de su propio partido cuando votaron para permitir que el Senado avanzara en la legislación de compromiso que reabriría el gobierno.

Su decisión del domingo por la noche fue tachada de “traición” y “patética” por algunas de las voces más destacadas del Partido Demócrata.

“En mi opinión, ha sido una votación muy, muy mala”, dijo el senador Bernie Sanders, un independiente de Vermont que coincide con los demócratas.

1 / 20 | Retratos de incertidumbre: así se ven Washington D.C. y otras ciudades en medio del cierre federal. El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar. - Allison Robbert 1 / 20 Retratos de incertidumbre: así se ven Washington D.C. y otras ciudades en medio del cierre federal El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar. Allison Robbert Compartir

El grupo de desertores estaba formado por varios senadores que se jubilarán el año que viene, así como por varios ex gobernadores. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana, los elogió el lunes por la mañana, diciendo que “decidieron poner los principios por encima de su política personal.”

El grupo de demócratas moderados seguramente sabía las críticas que se avecinaban cuando rompieron con el resto de su partido en el 40º día de cierre del Gobierno. Pero tras reunirse durante horas -a menudo en el sótano del Senado- durante la última semana, todos los senadores llegaron a la misma conclusión: Era hora de poner fin al cierre del Gobierno.

PUBLICIDAD

Sen. Jeanne Shaheen, de New Hampshire

Shaheen, una demócrata veterana que se retirará del Senado, tomó a menudo la iniciativa en la negociación de la legislación de compromiso para poner fin al cierre. Para ella era prioritario ampliar los subsidios para los planes de salud ofrecidos en virtud de la Ley de Asistencia Asequible, pero también había expresado sus reservas a la hora de votar a favor del cierre del Gobierno.

Al final, se conformó con la promesa del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, de Dakota del Sur, de celebrar una votación en diciembre sobre los subsidios sanitarios.

“Este era el único acuerdo sobre la mesa. Era nuestra mejor oportunidad para reabrir el gobierno y comenzar inmediatamente las negociaciones para ampliar los créditos fiscales de la ACA de los que decenas de millones de estadounidenses dependen para mantener los costes bajos”, dijo en una conferencia de prensa tras la votación del domingo por la noche.

Sen. Dick Durbin, de Illinois

Durbin es otro senador que se retirará tras una larga carrera en el Senado. Durbin ocupa el puesto número 2 en el liderazgo demócrata y rompió filas con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, tras afirmar que el cierre había causado demasiado dolor al pueblo estadounidense.

En una declaración antes de la votación, Durbin, quien argumentó que los republicanos siguen siendo culpables del cierre, dijo: “Este proyecto de ley no es perfecto, pero toma medidas importantes para reducir el daño de su cierre. No solo financiaría completamente SNAP para el año que viene, sino que revertiría los despidos masivos que la Administración Trump ordenó durante todo el cierre.”

PUBLICIDAD

Sen. Tim Kaine, de Virginia

Kaine, ex gobernador de Virginia, fue uno de los últimos demócratas en unirse al grupo dispuesto a votar a favor del proyecto de ley. Dijo que, hasta el domingo por la noche, estaba revisando la legislación con su personal. Para él, el factor decisivo fue el lenguaje en el proyecto de ley de financiación que impide que la administración del presidente Donald Trump lleve a cabo más despidos masivos, una cuestión que es particularmente importante para su estado.

Calificó el acuerdo de “moratoria de las travesuras” y dijo que sólo pudo conseguirlo cuando las negociaciones llegaron a una coyuntura crucial.

“Los despidos masivos no estratégicos y las medidas de reducción de personal que han traumatizado a los empleados federales desde el día de la toma de posesión ya no se pueden llevar a cabo”, dijo Kaine.

Sen. Maggie Hassan, de New Hampshire

Hassan, ex gobernador, había participado en las negociaciones desde el principio y subrayó que las amenazas a la ayuda alimentaria federal habían hecho más urgente la situación.

Hassan dijo que “escuchó a las familias sobre el profundo dolor que el cierre del gobierno ha causado, empeorado por un presidente que ilegal y repetidamente optó por cortar la ayuda a las familias que sólo están tratando de comprar comestibles.”

“Después de semanas de conversaciones bipartidistas”, dijo el domingo, “he votado hoy para reabrir el gobierno para que podamos volver al trabajo de ayudar a los Granite Staters”.

El proyecto de ley de financiación del gobierno repone los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, además de garantizar el reembolso a los estados que gastaron sus propios fondos para mantenerlo en funcionamiento durante el cierre.

PUBLICIDAD

Sen. Angus King, de Maine

King es independiente, miembro del Partido Demócrata y ex gobernador. Ha votado desde el principio a favor de la reapertura del gobierno, pero también ha desempeñado un papel clave en las negociaciones, incluso recibiendo a menudo a senadores para mantener conversaciones en su despacho del sótano del Capitolio.

Ha dicho sistemáticamente que se opone a utilizar un cierre del Gobierno como táctica de negociación, pero también quería que el Congreso prorrogara las subvenciones sanitarias. Después de que los republicanos rechazaran una propuesta de Schumer para prorrogar los créditos fiscales de la ACA durante un año, King dijo que eso demostraba que el cierre no estaba funcionando.

“La pregunta era: ¿Favorece el cierre el objetivo de lograr el apoyo necesario para la ampliación de los créditos fiscales? Nuestra opinión fue que no produciría ese resultado”, dijo King.

Sen. Jacky Rosen, de Nevada

Rosen se ha mostrado cada vez más airada a medida que se prolongaba el cierre y los republicanos se negaban a ceder a las exigencias de los demócratas sobre los créditos de la ACA. A medida que los viajes aéreos se veían cada vez más afectados por el cierre, la economía de Nevada, su estado natal, también se veía amenazada.

En un comunicado, Rosen dijo que Trump y sus compañeros republicanos “están armando su poder de maneras alarmantes para infligir dolor y sufrimiento inimaginables a los trabajadores, como retener por completo los beneficios del SNAP y destripar nuestra industria turística al paralizar los viajes aéreos.”

PUBLICIDAD

Sen. Catherine Cortez Masto, de Nevada

Cortez Masto es otra demócrata que ha votado a favor de la reapertura del Gobierno. También hizo hincapié en que el impacto en los viajes había sido particularmente perjudicial para Nevada y que los impactos en los programas de asistencia alimentaria proporcionaron un nuevo sentido de urgencia. Dijo que las colas en los bancos de alimentos eran las más largas que había visto desde la pandemia del coronavirus.

“Las historias eran horribles”, dijo.

Sen. John Fetterman, de Pennsylvania

Fetterman, que fue elegido en 2022, también ha votado a favor de reabrir el Gobierno, rompiendo con su partido como hace en muchos otros asuntos. Ha criticado a los demócratas por utilizar el cierre para exigir concesiones en materia de sanidad.

“Lo siento por nuestros militares, los beneficiarios del SNAP, los trabajadores del gov y la Policía del Capitolio que no han cobrado en semanas”, dijo en las redes sociales. “Nunca debería haber llegado a esto. Esto ha sido un fracaso”.

___

Siga la cobertura de AP del cierre del gobierno federal en https://apnews.com/hub/government-shutdown.

---