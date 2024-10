Pablo Colón afirma que la alcaldesa interina de Ponce está “incapacitada” para retener el puesto

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Lo que yo he dicho son hechos reales, sustentables, específicos. Yo no me amparo en la demagogia para esto, esto es la verdad. (...) La invito mañana a un foro público. Que ella venga con sus pruebas y yo con las mías pa’ que lo niegue”, apuntó Colón Santiago, en entrevista telefónica con El Nuevo Día, luego de una conferencia de prensa.