Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Arecibo - A cinco meses para las primarias, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró este domingo que cuenta con todo el andamiaje electoral para prevalecer en esa contienda y pidió a los 168 aspirantes a un puesto electivo del Partido Nuevo Progresista (PNP) que lo respaldan que no se enfrasquen en controversias con otros miembros de la colectividad, sino que presenten sus propuestas.

“La reunión fue más bien para nosotros anunciarles que estamos organizados. Lo demostramos con los endosos. De igual manera, anunciar que tenemos ocho personas a cargo de la movilización en los ocho distritos senatoriales que tiene Puerto Rico. Tenemos al compañero Omar Negrón, exsecretario general del partido, a cargo de esa parte de la campaña, que es movilización”, dijo Pierluisi, tras sostener una reunión en el Club Náutico de Arecibo con los 168 aspirantes que están de su lado, que incluyen alcaldes y legisladores incumbentes.

Edwin Mundo, director de la campaña a la reelección del gobernador, informó que el exsenador Larry Seilhamer está a cargo de la movilización electoral en el distrito de Ponce.

Pierluisi destacó que hizo el compromiso con quienes le apoyan de, igualmente, respaldarlos con su equipo electoral y en la movilización de votantes.

“Esto es una cuestión de ayudarnos mutuamente todos estos candidatos y candidatas. Me van a estar ayudando a mí y yo los ayudo de vuelta. Les pedí, cuando hay más de un candidato o candidata aspirando a una misma posición, que hagan un gran esfuerzo por brillar con luz propia con propuestas, ideas, soluciones. Hablar de la trayectoria de cada quien y no caer en el ataque entre hermanos y hermanas”, sostuvo el también presidente del PNP.

En su caso, el mandatario manifestó que cuenta con la obra realizada bajo su administración. Pierluisi busca revalidar en el cargo, pero antes de las elecciones generales se enfrentará en primarias a la comisionada residente en Washington D. C., Jenniffer González.

“Pero como Edwin Mundo bien me dice, ‘para uno ganar una contienda, sea primaria o sea elección general, tienes que tener una estructura montada y bien engrasada porque esa es la estructura que saca el voto’”, expresó.

El presidente de la Palma recordó que restan 139 días para la primaria a efectuarse el 2 de junio, pero descartó que la reunión de este domingo sea el último esfuerzo de congregación que hará de cara al evento electoral.

“Vamos a tener reuniones constantes de toda nuestra estructura”, afirmó, no sin antes anticipar que estará visitando todos los municipios nuevamente.

A preguntas de los periodistas, rechazó alegatos de González de que ella cuenta con el voto de la mayoría de los empleados públicos

“Yo tengo el apoyo de la gran mayoría de Servidores Públicos Progresistas. Es más, el presidente de esa organización abiertamente me endosa. Todo el liderato de esa organización me endosa y no es solo el liderato, es la gente”, indicó Pierluisi.

A la vez, calificó como un “ataque injusto” los señalamientos de la comisionada residente en Washington contra su administración.

“Tener que yo ver a jefes de agencia de la administración del PNP defendiendo su gestión ante ataques de alguien de nuestra misma casa, eso llora ante los ojos de Dios. Uno esperaría eso del otro bando, de cualquiera de los demás partidos, pero no de compañeros y compañeras de partido y eso lo voy a decir fuertemente todo el tiempo”, expuso.

Agregó que había que ser “disciplinados y disciplinadas en cómo llevamos nuestras respectivas campañas”.

Por su parte, Mundo reveló que González realizó el sábado un acto político en Arecibo, sin poder congregar más de 100 personas.

“Se ha quedado sola en todo Puerto Rico”, opinó.

Cuestionado sobre si secundaba las declaraciones de Mundo, Pierluisi optó por decir que no entraría en ese tipo de expresiones y que prevalecerá tanto en la primaria como en la elección general.