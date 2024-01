Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El gobernador Pedro Pierluisi agradeció este lunes el respaldo que le dio a su precandidatura a la reelección el exmandatario Ricardo Rosselló Nevares, pero no opinó sobre la posibilidad de conformar una dupleta en las elecciones de noviembre junto al aspirante a comisionado residente en Washington William Villafañe, a quien el delegado congresional también apoyó.

“Los endosos son bien recibidos, incluyendo ese (de Rosselló Nevares) en particular. Yo aprecio el apoyo que me ha dado. No me he comunicado con él, pero no descarto tener comunicación con él. La he tenido en el pasado regularmente porque se ha desempeñado como delegado congresional”, manifestó Pierluisi a preguntas de la prensa, tras concluir una reunión con la Conferencia Legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP), que él dirige como presidente de la colectividad.

Rosselló Nevares, delegado electo para cabildear por la estadidad, endosó a Pierluisi para las primarias a la gobernación que tendrá, el 2 de junio, frente a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Villafañe, por su parte, también tendrá primarias contra el representante José “Quiquito” Meléndez y el capitán Elmer Román.

González espera tener al militar de compañero de papeleta si prevalece en la primaria. Mientras, Meléndez fue respaldado por Edwin Mundo, director de campaña del gobernador. Sobre ese particular, Pierluisi dijo que es parte del derecho a la libre expresión de cada persona.

“Vivimos en una democracia, y esos endosos son válidos. Cada cual busca los endosos que quiere”, apuntó el primer ejecutivo, quien también destacó el hecho de que Villafañe llevara a cabo un conversatorio sobre la estadidad, en el cual recibió el apoyo de Rosselló Nevares.

Pierluisi se reafirmó en su posición de no avalar públicamente a ninguno de los precandidatos del PNP a la comisaría residente en Washington, aunque ha hecho distinciones entre las aspiraciones de Villafañe y Meléndez con la de Román.

“Por el momento, mantengo mi posición. No me agrada estar afectando o maltratando compañeros de partido cuando tienen una trayectoria a favor de nuestra causa mayor de la estadidad”, sostuvo sobre los dos legisladores.

“Se me dificulta estar escogiendo entre ambos (Villafañe y Meléndez), así que ya veremos”, afirmó.

Indicó, asimismo, que no le sorprende que Rosselló Nevares, quien renunció a la gobernación en 2019 ante masivas protestas motivadas por sus expresiones en un chat, respaldara a Villafañe porque fue el secretario de la Gobernación bajo su administración.