Guaynabo - El delegado congresional Ricardo Rosselló Nevares aseguró este domingo que, al endosar a diversos aspirantes a cargos políticos para las elecciones de noviembre de 2024, no está en busca de nombramientos o posiciones en el gobierno de Puerto Rico a partir de enero del próximo año.

“Yo sé que sigo siendo figura pública, pero yo no trabajo esto como si fuera un proceso normal político. Yo veo a las personas que yo entienda que deba apoyar y yo las voy a apoyar, no hay ninguna negociación”, afirmó el cabildero por la estadidad. “Sobre una posición, yo no estoy buscando posiciones”, sostuvo en respuesta a una pregunta de El Nuevo Día.

Rosselló Nevares, quien tuvo que renunciar al cargo de gobernador en 2019 ante multitudinarias protestas, habló desde la sede de la Asociación de Miembros de la Policía, donde endosó al senador y precandidato a comisionado residente en Washington D.C. del Partido Nuevo Progresista (PNP), William Villafañe, previo a participar ambos en un conversatorio titulado “¡Vamos por la igualdad!”.

“William hoy no me invitó aquí para apoyarlo, William me invitó para hablar de la estadidad. Pero yo siento la necesidad de decir que yo entiendo que William recoge todas las capacidades para aquellos que quieran resultados y para aquellos que añoren la estadidad. William es un candidato extraordinario”, dijo al manifestar su endoso, al tiempo que reiteró su apoyo al gobernador Pedro Pierluisi, quien se enfrentará a la actual comisionada residente Jenniffer González por la candidatura a la gobernación.

Rosselló Nevares renunció el 2 de agosto de 2019 luego de que se revelase el contenido de un chat en el que hacía expresiones sexistas, irrespetuosas, homofóbicas y misóginas –junto a sus principales asesores- que provocaron masivas protestas que motivaron su salida.

Las manifestaciones del pueblo también respondían a casos de corrupción que involucraban a funcionarios de la administración del entonces gobernador, incluyendo a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, quien se declaró culpable por conspiración para cometer fraude.

Asegura que recibe “cariño enorme”

Al ser cuestionado por este medio sobre si se sentía bienvenido en Puerto Rico, pese al movimiento masivo que exigió su salida en el verano de 2019, Rosselló Nevares respondió que sí.

“El cariño que recibimos es enorme, gracias a todos aquellos que a mi familia y a mí nos prestan ese cariño, es recíproco. Yo quiero lo mejor para todos los puertorriqueños y por eso es que quiero que Puerto Rico sea un estado”, expresó. “Me siento honrado y agradecido de que el pueblo me dio el honor y el privilegio de ser gobernador”, añadió.

Villafañe, por su parte, al ser cuestionado sobre por qué consideraba que el endoso le sumaría apoyo en la primaria por la candidatura a la comisaría residente, defendió la labor del cabildero por la estadidad y repasó algunos de los que considera logros de la administración de Rosselló Nevares durante los dos años y medio que fue gobernador.

“Mis acciones, mis decisiones, no están determinadas específicamente y cerradamente a un beneficio político, mis acciones están centradas en qué le conviene a Puerto Rico. Más allá de la amistad que nos une de más de 20 años, la realidad es que Ricardo Rosselló es el único funcionario electo en Puerto Rico a través del mecanismo de nominación directa”, declaró Villafañe sobre su amigo, quien obtuvo 53,823 votos mediante el mecanismo de nominación directa en la elección especial de mayo de 2021 para ser miembro de la llamada Delegación Congresional de Puerto Rico.

“La determinación (de anunciar el apoyo de Rosselló Nevares) es más en cuanto a fortalecer y darle garras a lo que hoy es nuestra palabra y, a partir del 2025, se va a convertir en la acción, el ejercicio y el resultado de parte de la oficina del comisionado residente en Washington”, expuso Villafañe.

El legislador, en la carrera primarista por la candidatura al puesto de comisionado residente por la Palma, enfrentaría al representante José “Quiquito” Meléndez, al exsecretario de Estado, Elmer Román, y a la científica Marigdalia Ramírez.

Destaca a “delegación extendida”

En la actividad en Guaynabo también estaban presentes los representantes José “Che” Pérez Cordero y Jorge “George” Navarro, el senador Gregorio Matías y el exdirector de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carlos Rodríguez Mateo, quien aspirará a un escaño por acumulación en el Senado por el PNP, entre otras figuras de dicha colectividad.

Luego de participar junto a Villafañe en el conversatorio en Guaynabo, Rosselló Nevares tenía contemplado trasladarse a Dorado, donde anunciaría su endoso Erik Rolón, postulante a alcalde en ese municipio bajo la insignia del PNP. Rolón fue secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y subsecretario de la Gobernación bajo la administración de Rosselló Nevares. “Erik tiene la capacidad ejecutiva”, estimó el cabildero.

Sin mencionar nombres, también manifestó su endoso a las aspiraciones de varios miembros de la llamada delegación extendida, que ha sido su carta de presentación como delegado congresional y que consiste en reclutar personas para promover la anexión de Puerto Rico en los estados de Estados Unidos. De acuerdo con Rosselló Nevares, dicho grupo ya cuenta con unas 17,000 personas en 49 estados y Puerto Rico.

“Hay varios miembros de la delegación extendida que han hecho un trabajo increíble en Washington, que están aspirando ahora a distintas posiciones. Todos ellos tienen mi compromiso, todos ellos tienen ese apoyo”, acotó.