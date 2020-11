A 16 horas de que abran los colegios electorales, el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, enfocó hoy, lunes, su discurso en alentar a los estadistas a votar por la organización que preside, fundada en 1967, en lugar de optar por colectividades que no tienen definida su opción de estatus político.

“Vota por el único equipo por la estadidad, la igualdad... Podemos tener diferencias en la familia, pero, a la hora de la verdad, todos vamos unidos”, insistió el candidato en una participación en el programa Pierluisi contigo, un espacio pagado por su comité de campaña en la emisora NotiUno.

El presidente del PNP participó también hoy en entrevistas con los medios de comunicación, programas de radio regionales, así como en reuniones con su equipo de campaña electoral como parte de la coordinación para la movilización del electorado.

En su intervención en NotiUno, Pierluisi apostó a que tanto él como su compañera de papeleta, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, son la mejor opción para negociar el desembolso de fondos federales con el gobierno de Estados Unidos. “Vamos a ser más efectivos que los demás... Porque al sentarnos en la mesa con ellos le podemos decir: ‘Soy ciudadano de tu nación, de mi nación; somos ciudadanos de la misma nación’”, expresó tras ser presentado por el exrepresentante novoprogresista, Leo Díaz Urbina.

PUBLICIDAD

El también ex comisionado residente en Washington D.C. y ex socio del bufete O’Neill & Borges no solamente desalentó votar por los nuevos partidos -el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad (PD)- sino que criticó directamente al candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado por supuestamente administrar mal el municipio que ha gobernado durante los últimos 20 años.

“Vienen con mensajes negativos, de odio y también con promesas de transformación... Si el candidato del Partido Popular no ha podido con Isabela, ¿cómo va a poder con Puerto Rico?”, le desacreditó ante su audiencia.

Tanto el MVC como el PD aseguran tener entre sus candidatos a estadistas. El MVC apoya una Asamblea Constitucional de Estatus en la cual representantes de las tres opciones descolonizadoras impulsen un referéndum vinculante. Mientras, el PD menciona en su plataforma que el estatus se debe resolver “a través de un proceso serio, realista, y consensuado con el Congreso de Estados Unidos".

En cambio, Pierluisi pidió un voto íntegro bajo la insignia de la Palma porque “un gobernador sin legislatura es un gobernador con las manos atadas”; e insistió que la estadidad “garantiza el mejor trato con Estados Unidos”.

“Necesito cada voto para darles el mejor gobierno”, puntualizó el candidato por el PNP.

En un mensaje pautado en los medios de comunicación masiva, Pierluisi advirtió también que decir “no" a la estadidad en el referéndum “es poner en peligro los fondos (federales)" asignados para la recuperación de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María. En el mensaje televisivo, prometió que con los fondos, que asignó el gobierno de Estados Unidos, se podrán acabar los apagones de energía eléctrica, no se irá el agua y las escuelas serán seguras ante terremotos.