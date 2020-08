El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, se mostró hoy, domingo, esquivo respecto a si el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, debe dejar ese cargo.

Pierluisi es el único de los candidatos a la gobernación que no ha pedido la renuncia de Dávila Rivera tras el caos que hubo el pasado 9 de agosto que desembocó en que, por primera vez en la historia política de la isla, se cancelara un evento electoral.

Tras esa debacle, Dávila Rivera había dicho que renunciaría una vez terminara el escrutinio general de las primarias y la certificación oficial de los candidatos. Desde el domingo 16 de agosto, cuando se reanudó la votación primarista, Dávila Rivera no fue categórico en cuanto a su renuncia. Ese mismo día, Pierluisi fue anunciado como vencedor de la contienda primarista y candidato a la gobernación del PNP.

Ahora Pierluisi se expresó en una manera similar a como lo hizo Dávila Rivera. Optó por hablar del proceso que establece el Código Electoral para nombrar a un nuevo presidente de la CEE.

“Los cambios a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones se rigen por el Código Electoral y no pueden tomarse a la ligera para no afectar el proceso eleccionario que tenemos por delante. Mi prioridad como Presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) es asegurar que los trabajos para la elección y el plebiscito se lleven a cabo ágilmente y de la manera correcta, y a eso me voy dedicar”, dijo en declaraciones escritas.

“Muy pronto estaré anunciando nombramientos clave a la estructura de nuestro Partido, incluyendo en su equipo electoral, y convocaré el Directorio una vez culmine el proceso de escrutinio. Mi enfoque es y seguirá siendo unir a todos los miembros de nuestro Partido, pero más importante aún, estaré trabajando muy duro para recabar el apoyo de todos los que quieren un gobierno de excelencia, así como la igualdad plena como ciudadanos americanos. Dedicaremos todo nuestro trabajo y esfuerzo para lograrlo”, agregó.

Este fin de semana, y aunque aún no ha ocurrido el pase de batón entre el Thomas Rivera Schatz y Pierluisi para que ocupe la presidencia del PNP, el ex comisionado residente en Washington nombró a Héctor Joaquín Sánchez como comisionado electoral alterno.

De inmediato, Sánchez se expreso a favor de la permanencia de Dávila Rivera en la CEE.