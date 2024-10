Pedro Pierluisi: “Lo que no quiero es que se afecte el arroz y habichuelas de mi gente”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Yo no tengo nada que ver con la campaña de la comisionada (residente, González). No me corresponde a mí estar evaluando si la estrategia es buena o está surtiendo efecto. Yo lo que puedo decir es cómo yo voy a votar. Yo voy a votar. Lo que sí puedo decir es que, en el debate (el miércoles de los candidatos a la gobernación), nuevamente, sale a relucir (el tema) y hay un choque de visiones. La comisionada, como estadista, lo que quiere es la unión permanente y culminarla con la estadidad”, afirmó Pierluisi.