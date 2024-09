Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Yo honestamente pienso que esto es una elección entre la izquierda y los que creemos en la relación con los Estados Unidos. No es ni de derecha. Es entre los que creemos en tener una relación con los Estados Unidos. Hay algunos populares que no se meten en el tema del status , pero quieren seguir manteniendo su relación con los Estados Unidos, su ciudadanía americana y el pasaporte. Y yo creo que esta elección se trata de eso”, dijo González a preguntas de El Nuevo Día.

“Le pido a las huestes del Partido Popular que si quieren que algo se haga, que me den la oportunidad que yo los voy a respetar como populares, pero voy a cumplirle lo que queremos que es la relación con los Estados Unidos”, afirmó no sin antes decir que ella, de llegar a La Fortaleza, no gobernará por el PNP sino “para Puerto Rico”.