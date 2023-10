Con el apoyo de parte del alto liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi oficializó este domingo su intención de revalidar en la gobernación, posición que disputará en primarias con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Miles de penepés acudieron al evento, realizado en el Centro de Convenciones de Miramar, en el que no estuvieron presentes dos de sus principales líderes: Carlos “Johnny” Méndez, uno de los vicepresidentes del PNP, y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

Asimismo, estuvieron ausentes los alcaldes de Manatí, José Sánchez; la de Gurabo, Rosachely Rivera; y la de Vega Alta, María Vega Pagán. Todos los ausentes apoyan a la comisionada residente en Washington.

Sí llegaron a la actividad el portavoz de la minoría en el Senado, Thomas Rivera Schatz; el secretario general del PNP, Hiram Torres Montalvo; el portavoz alterno en el Senado, Carmelo Ríos; y la comisionada electoral del partido, Vanessa Santo Domingo, entre otros.

Justo a las 11:00 a.m., Pierluisi caminó entre las huestes del PNP al son de una batucada para llegar a la tarima, situada en un extremo de la entrada principal del Centro de Convenciones, en el primer piso. El lugar estaba repleto de miembros del partido, con pancartas, afiches y banderas en apoyo al gobernador. Algunos se ubicaron en las escaleras del recinto y en el segundo piso.

Pierluisi, quien preside el PNP desde 2020, quiso dejar claro a lo largo de todo el evento que, frente a González, él tiene el mayor apoyo de la alta plana del partido y sus diferentes organismos.

“Hoy radico mi candidatura para seguir siendo su gobernador, pero mi radicación, como aquí se ve al frente y atrás mío, mi radicación no es individual. Mi radicación es colectiva”, dijo un entusiasta Pierluisi, en lo que fueron sus primeras declaraciones.

Las expresiones del presidente del PNP provocaron que el público le gritara: “¡Pedro tranquilo, el pueblo está contigo!”. El gobernador ripostó diciendo: “Y como dijo el otro Pedro (Rosselló), y yo estoy con mi pueblo”.

“Hoy radico mi candidatura a la reelección porque lo más que le conviene a Puerto Rico es una administración de ocho años, con la estabilidad que eso conlleva”, continuó Pierluisi.

/

Acto seguido, recordó que hace más de 20 años que ningún gobernador revalida en el cargo. De hecho, tanto Pierluisi como otros líderes de la Palma consignaron que Pedro Rosselló, quien impulsó y encaminó la construcción del Centro de Convenciones donde se llevó a cabo la actividad y que lleva su nombre, fue el último gobernador que logró conseguir el favor del pueblo para permanecer en La Fortaleza por dos términos.

Pierluisi mencionó las obras que pudo materializar Rosselló, como el Tren Urbano, el coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y, por supuesto, el Centro de Convenciones, para ejemplificar qué puede ejecutar un gobernante cuando se le apoya en un segundo término.

Además, aseguró que no aspira a un segundo término en la gobernación por ambiciones personales, hizo alarde de “la obra” que ha hecho desde 2021 y solicitó un voto por él tras decir que “como su gobernador yo he hecho bien mi trabajo y le pido al pueblo que me devuelva esa confianza”.

Gabriel Rodríguez Aguiló para presidir la Cámara

En su alocución, Pierluisi dijo que quería una Legislatura penepé y que más pueblos estuviesen en manos de alcaldes de su partido. Sostuvo que quiere que, después de las elecciones de 2024, Thomas Rivera Schatz vuelva a presidir el Senado y Gabriel Rodríguez Aguiló haga lo propio en la Cámara de Representantes. De esta forma, el gobernador desplazó a Méndez, quien es el actual portavoz del PNP en la Cámara y apoya a González.

Rodríguez Aguiló tuvo un rol protagónico en la actividad de radicación de Pierluisi. Subió a la tarima junto a Rivera Schatz y otros legisladores y, en un momento dado, Pierluisi le alzó la mano mientras que con la otra hacía lo mismo con Rivera Schatz.

Méndez no contestó llamadas de El Nuevo Día. Pero Rodríguez Aguiló dijo a este medio que el vicepresidente del PNP no acudió a la actividad porque “está apoyando a Jenniffer González y eso se respeta”.

Aseguró que a Méndez no le interesa dirigir a los representantes novoprogresistas tras las elecciones del 2024 y que él quiere hacerlo.

“Sí, la expresión del gobernador no se da en el vacío. Hemos tenido múltiples conversaciones. Estamos haciendo un esfuerzo por todo Puerto Rico para reclutar los mejores hombres y mujeres para ocupar los diferentes escaños”, afirmó Rodríguez Aguiló.

Bienvenida la primaria

Por su parte, Rivera Schatz dio la bienvenida a la primaria, a celebrarse en junio del próximo año. Será la tercera primaria consecutiva en tres cuatrienios que tiene el PNP por la candidatura a la gobernación. Para Pierluisi, será la tercera vez que se mida en primarias por ese puesto electivo. En el 2016, se enfrentó a Ricardo Rosselló y no prevaleció, mientras que, en 2020, ganó ante la entonces gobernadora Wanda Vázquez.

“Estamos listos para la primaria, para las elecciones, para seguir por la ruta correcta”, exclamó Rivera Schatz, uno de los más aclamados entre los penepés.

Agregó que “vamos por buen camino y el que no lo quiera ver, que lo escuche, y después de todo, que lo entienda”.

Otro que tuvo oportunidad de hablarle a la militancia fue el alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández. Enfatizó en que la mayoría de los primeros ejecutivos municipales apoya a Pierluisi.

“Pedro ha sido un gobernador en constante comunicación con todos los alcaldes y alcaldesas”, dijo Hernández.

El mandatario también recibió un mensaje de apoyo del alcalde de San Juan, Miguel Romero, en una actividad en la que estuvo presente Tiody Ferré, la viuda del exgobernador Luis A. Ferré.

Finalizado el evento, Pierluisi caminó entre los asistentes para tomarse fotos y saludar.

Entre el público, había pancartas de servidores públicos de varias agencias en apoyo a Pierluisi. Una de ellas leía “JGO sería tremenda PPD”. A la entrada del Centro de Convenciones, un mural con la oración “Yo estoy con Pedro Pierluisi” era el epicentro para tomarse fotos.