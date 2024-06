Pedro Pierluisi opina que no se debe optar por eliminar o cambiar máquinas de escrutinio a tan corto tiempo de las elecciones generales

“Mi sentido común y mi juicio me dicen que un cambio de tecnología en este momento dado, a varios meses de las elecciones generales, no hace sentido alguno. También mi juicio y mi sentido común me dicen que eliminar el escrutinio electrónico sería un error. Regresar al proceso de palitos, de conteo de palitos, cuando hace muchos años que eso no se hace, no ocurre, no sería razonable”, abundó el gobernador.