Pedro Pierluisi quiere gastar todo el dinero que le queda en su comité de campaña

Humacao - Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Pierluisi no puede disolver su comité de campaña hasta que deje la gobernación, el 2 de enero de 2025. El mandatario ha indicado que, llegada esa fecha, disolverá su comité y que ya comenzó a hacer trámites administrativos en esa dirección.

PNP demuestra su fortaleza

“No tengo conocimiento alguno de que eso haya ocurrido. Obviamente, los fondos públicos no son fondos para ser utilizados para procesos eleccionarios o relacionados a campañas eleccionarias. Pero no me consta que eso haya sido así. Habrá que ver si eso redunda o termina en querellas que se presentan. Siempre mi posición, como gobernador, ha sido que, si se presenta una querella y se ve que tiene algo de fundamento, pues que se investigue, se evalúe, se investigue”, indicó.