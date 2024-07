Pedro Pierluisi sobre la convención del PNP: “No tengo planificado asistir”

“No tengo planificado asistir a la convención. Como he dicho, yo estoy enfocado en mi trabajo como gobernador en la mejor manera que pienso que puedo apoyar al partido y los candidatos y las candidatas del partido. Yo no estoy en campaña. Yo no estoy aspirando a puesto electivo alguno” , dijo Pierluisi, a preguntas de El Nuevo Día .

“Esa convención está dirigida, precisamente, a promover la elección de todos los candidatos y candidatas de mi partido. Así que mi sentir es que, en este momento dado, a mí, no me corresponde estar participando en ese tipo de actividad . Al revés, lo que debo estar es totalmente enfocado en administrar el gobierno fuera de aspectos partidistas”, abundó, tras un evento oficial en el que anunció varias iniciativas de la Autoridad de Carreteras y Transportación .

“Bueno, ya yo he dicho suficiente. Yo he dicho que toda la vida yo he sido militante del PNP. He votado íntegro bajo la Palma, siempre, y que no veo por qué eso deba cambiar en esta ocasión. Así que eso habla por sí solo. No tengo que añadir”, sentenció.